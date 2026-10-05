Україна після поразки від Угорщини опустилася на третє місце в групі Ліги націй

Збірна України з футболу після поразки від Угорщини (1:2) у 4 турі Ліги націй УЄФА-2026/27 опустилася на третє місце турнірної таблиці групи В2.

Підопічні Андреа Мальдери у чотирьох матчах заробили 4 залікові пункти.

Очолює квартет В2 команда Північної Ірландії, у якої 8 очок. Збірна Угорщини посідає друге місце, маючи в активі 7 балів. Замикає турнірну таблицю Грузія – 2 очка.

Турнірна таблиця Ліги націй

Група 2, Ліга В

1. Північна Ірландія – 8 очок

2. Угорщина – 7 очок

3. Україна – 4 очки

4. Грузія – 2 очка

Нагадаємо, у трьох попередніх матчах турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину (1:0), а також зіграли внічию з Грузією (0:0) та поступилися Північній Ірландії (0:3).

Наступний поєдинок у Лізі націй збірна України проведе 14 листопада проти Північної Ірландії. Початок – о 21:45 за київським часом.