Північна Ірландія – Україна: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги націй

У суботу, 14 листопада, відбудеться поєдинок п'ятого туру Ліги націй-2026/27 з футболу, у якому збірна України на виїзді зіграє з Північною Ірландією.

Гру на стадіоні "Віндзор Парк" в Белфасті розсудить французька бригада арбітрів на чолі із Франсуа Летексьє. Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Північна Ірландія – Україна безпосередньо в цій новині.

Зауважимо, що це буде восьме очне протистояння між командами. Перевагу мають "синьо-жовті" – три перемоги, по дві нічиї та поразки.

Востаннє вони перетинались на полі 2 жовтня. Поєдинок першого кола завершилась із рахунком 3:0 на користь британців.

Нагадаємо, що напередодні прогноз на цей матч зробив Артем Мілевський. Він скептично налаштований перед грою.