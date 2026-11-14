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В Белфасті буде непросто: Фомін спрогнозував результат наступного матчу збірної України

Денис Іваненко — 14 листопада 2026, 07:59
В Белфасті буде непросто: Фомін спрогнозував результат наступного матчу збірної України
Збірна України з футболу
УАФ

Тренер Металіста Руслан Фомін зробив прогноз на поєдинок п'ятого туру Ліги націй, в якому збірна України з футболу на виїзді зіграє з Північною Ірландією.

Про це повідомляє Sport.ua.

"Під час перебування збірної в Ужгороді я був на її тренуваннях два рази. Можу сказати, що у таборі нашої команди панує дуже гарна атмосфера. Всі хлопці перебувають у відмінному настрої.

В Белфасті буде непросто, однак я думаю, що футболісти нашої збірної повинні достойно виступити у Північній Ірландії. Адже відступати далі вже нікуди. Думаю, що буде нічия, 1:1", – сказав Фомін.

Зазначимо, що матч відбудеться 14 листопада на стадіоні "Віндзор Парк". Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому колі британці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні.

За текстовою трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше прогноз на цю гру зробив Артем Мілевський.

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