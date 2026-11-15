Титанік, фунти та поразка збірної України: репортаж з матчу Ліги націй

Збірна України провела свій поєдинок Ліги націй п'ятого туру в Белфасті проти Північної Ірландії.

Про події матчу можна почитати тут, а зараз ми поділимося цікавинками з виїзду до столиці "зелено-білої армії".

Дорога

До Белфасту добратися можна декількома шляхами. Один легальний, другий – вболівальницький. Перший це – отримати британську візу та прибути до Белфасту усіма доступними легальними способами: через Лондон, рейсом до Белфасту та іншими більш заплутаними варіянтами.

Є фанатський варіянт, який ми ні в якому разі не рекомендуємо, але після прибуття в безвізовий для українців Дублін можна спробувати проїхати в Белфаст, до якого всього дві години дороги і між країнами нема стаціонарного паспортного контролю. Знаємо, що саме так деякі вболівальники і потрапили на матч.

Житло

Звісно, що ціни на проживання більше "буковельські", аніж лондонські, тому за ліжко в ніч після матчу українським вболівальникам довелося "відвалити" близько ста євро.

Белфаст

Що ми знаємо про Белфаст? Та по суті нічого не знаємо, окрім того, що тут є музей Титаніка (а поряд є історичні верфі Harland & Wolff, де саме цей корабель був і побудований).

Далі все стандартне, що є в кожному місті – міська ратуша, університет, декілька торгових центрів, але… тут є кладовище. Кладовище, на якому похований один з найкращих гравців Об'єднаного Королівства – Джордж Бест. Хто це – крокуйте до нашого матеріалу.

Могила Джорджа та його батьків знаходиться просто в загальному ряду кладовища, з мінімалістичним дизайном. Поспілкувавшись з місцевим, дізналися, що сім'я легендарного футболіста жила доволі скромно, і родинне поховання відповідає сімейному укладу.

У самому місті вже панує різдвяна атмосфера, відкриваються різноманітні ярмарки, центр прикрашається ялинковими прикрасами та гірляндами, в магазинах продаються подарунки… Ех, живуть же люди...

Точно об'єднане Королівство?

Є питання, чи королівство об'єднане і тримається разом. Адже гроші місцеві, фунти, які друкуються зовсім іншим дизайном, аніж в Англії, наприклад. На купюрах банку Ulster ви не знайдете зображень ні королеви, ні короля (як на нових купюрах Англії). Така ж історія і з банкнотами Шотландії.

Стадіон

Віндзор Парк доволі невелика арена за британськими мірками, трохи більше 18 тисяч місць. Українським вболівальникам виділили приблизно тисячу місць і всі вони були розкуплені буквально за декілька днів! Маємо велику спільноту на островах.

Протягом усього матчу вболівальники збірної України голосно підтримували команду, моментами перекрикуючи фанатів господарів.

До речі, домашня підтримка дещо розчарувала, не було фірмових зарядів, і Гріггз вже не дуже "он файр", але, менше з тим збірна Північної Ірландії перемогла, відправивши Україну до третього кошика європейського футболу при жеребкуванні відбору на Євро-2028.