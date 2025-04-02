Батіста голом у додатковий час вивів Полісся до півфіналу Кубку України

У середу, 2 квітня, в межах 1/4 фіналу Кубку України відбувся матч, у якому Полісся мінімально обіграло Верес з рахунком 1:0.

Початок зустрічі проходив за ініціативи гостей, у той час, як господарі поля переважно відбивалися від позиційних атак суперника.

Але перші дійсно небезпечні моменти створили саме підопічні Олега Шандрука: Кучеров ледь не забив прямим ударом зі штрафного, а Степанюк та Гайдучик не змогли впоратися із Кудриком, який згодом впорався із ударом Харатіна.

До перерви Гайдучик мав ще дві нагоди, щоб відкрити рахунок, проте жодна з них не завершилася взяттям воріт.

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Імад Ашур зрозумів, що треба якось міняти малюнок гри, а тому по перерві на полі з'явився Андрієвський, який замінив Луана.

Після того, як Харатін знову не зміг пробити голкіпера "вовків", житомирці створили свій перший небезпечний момент. Тільки на 70-й хвилині Назаренко мав можливість відзначитися голом, але вінгер збірної України пробив повз ворота.

У доданий час Андрієвський повторив спробу Кучерова закрутити м'яч до сітки подачею зі штрафного, але й цього разу гол не стався. За підсумками основного часу команди не визначили переможця, тож гра перейшла в екстратайм.

І вже на перших хвилинах додаткового часу вболівальники все ж таки побачили гол у цій грі. На 93-й хвилині Назаренко навісив з флангу, а Батіста влучнимм ударом ногою переправив м'яч до сітки воріт Кожухаря.

За 27 хвилин, які залишалися, гравці Вереса кілька разів могли зрівняти рахунок, проте цього так і не сталося – суддя зафіксував мінімальну перемогу Полісся 1:0.

Кубок України-2024/25

1/4 фіналу, 2 квітня

Верес – Полісся 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 93 Батіста.

Верес: Кожухар – Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (110 Видрич) – Кучеров (90+3 Кльоц), Харатін – Луан (64 Протасевич), Степанюк (100 Сміян), Гайдучик (100 Венделл), Дахновський (100 Годя).

Полісся: Кудрик – Майсурадзе (105+3 Матич), Віале (46 Андрієвський), Чоботенко, Михайліченко – Сарапій, Бабенко, Крушинський (99 Гонсалвеш) – Гуцуляк, Батіста (99 Брістрич), Назаренко (119 Тейлор).

Попередження: Протасевич, Шевченко, Кльоц, Годя, Куція – Бабенко, Батіста, Майсурадзе, Назаренко, Андрієвський, Брістрич, Кудрик.

Таким чином, Полісся стало останнім півфіналістом розіграшу Кубку України сезону-2024/25, а також помстилося Вересу за нещодавній розгром у межах чемпіонату.

Нагадаємо, що в паралельному поєдинку Динамо вирвало путівку у Руха до півфіналу турніру завдяки голу Олександра Піхальонка.