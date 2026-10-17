Треба пережити цей результат і рухатися далі: Шищенко – про поразку Буковини від Кудрівки

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко визнав, що його команда заслужено поступилася Кудрівці з рахунком 1:4 у 9 турі УПЛ.

Його слова наводить пресслужба клубу.

Наставник перепросив керівництво клубу та вболівальників і пояснив, чого, на його думку, забракло чернівчанам.

"У нас сьогодні взагалі нічого не виходило", – сказав Шищенко.

За його словами, володіння м'ячем не стало перевагою: Буковині бракувало креативу під час створення моментів, агресивності в атаці та дисципліни в обороні. Тренер також привітав суперника із заслуженою перемогою.

Після рахунку 3:1 Буковина змінила тактичну побудову, перейшла на гру з двома нападниками й ризикувала, щоб відігратися. Однак команда пропустила вчетверте після помилки в обороні.

"Четвертий м'яч нас добив", – визнав Шищенко, додавши, що чернівчанам не вистачило реалізації створених моментів.

Тренер пов'язав невдалий виступ і з емоційною попередньою грою проти Полісся, яка завершилася нічиєю 2:2.

Водночас Шищенко наголосив: після матчів із сильними суперниками важливо правильно налаштовуватися на наступний поєдинок. На його думку, Кудрівка добре зіграла на контратаках і реалізувала створені нагоди.

Нагадаємо, в інших матчах ігрового дня Зоря перемогла Чорноморець, а Шахтар здолав Колос.