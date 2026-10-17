Ріццолі оцінив спірні епізоди в матчі Буковина – Полісся

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі розібрав два спірні епізоди в матчі 8-го туру УПЛ між Буковиною та Поліссям, який завершився нічиєю 2:2.

Відео з виступом Ріццолі опублікував ютуб-канал УАФ.

На поєдинку працювала суддівська бригада на чолі з Олексієм Деревінським.

Перший епізод трапився на 18-й хвилині матчу, коли житомирська команда відкрила рахунок. Ріццолі зазначив, що під час боротьби за м'яч між Владиславом Приймаком та Микитою Кравченком обидва футболісти діяли правомірно, а контакт між їхніми ногами був природним наслідком ігрового епізоду.

Експерт наголосив, що сам по собі фізичний контакт не є підставою для фіксації порушення. На його думку, арбітр правильно дозволив продовжити гру, а ВАР обґрунтовано підтвердив рішення зарахувати гол.

"У цьому випадку арбітр правильно розпізнає правомірний характер боротьби, дозволяє продовжити гру та згодом обґрунтовано зараховує гол", – заявив Ріццолі.

Другий епізод стався наприкінці зустрічі. На 90-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота чернівецької команди за утримання Данилом Карасем нападника Полісся Ігоря Краснопіра.

Ріццолі підтримав рішення Деревінського, пояснивши, що захисник обмежив рух суперника та завадив йому продовжити боротьбу за м'яч. Експерт також схвалив рішення ВАР не втручатися, оскільки арбітр правильно оцінив епізод на полі.

"Це явне порушення правил у вигляді утримання суперника, яке арбітр правильно розпізнає та карає призначенням пенальті і винесенням попередження", – зазначив Ріццолі.

Нагадаємо, що головний тренер Буковини Сергій Шищенко емоційно відреагував на підсумок матчу з Поліссям. На думку відомого фахівця, судді в обох ключових моментах діяли на користь житомирської команди.

Після поєдинку Шищенко мав розмову із президентом Полісся Геннадієм Буткевичем. Згодом стало відомо, що житомирський клуб звернувся до Комітету з етики та чесної гри УАФ з приводу слів головного тренера Буковини.