Кудрівка розгромила Буковину в 9 турі УПЛ, здобувши першу перемогу в сезоні

У суботу, 17 жовтня, відбувся черговий матч 9 туру УПЛ сезону-2026/27, у якому Кудрівка вдома розгромила Буковину.

Зустріч завершилася з рахунком 4:1.

Кудрівка швидко відкрила рахунок: на третій хвилині Денис Світюха отримав передачу від Кая Макоссо та пробив у площину воріт. На 16-й хвилині Артур Думанюк подвоїв перевагу з пенальті. У цьому епізоді удар Раймонда Овусу влучив у руку захиснику Буковини Микиті Безуглому.

Гості могли відповісти ще до перерви: Олег Кожушко влучив у каркас воріт, а згодом пробив вище з вигідної позиції.

Натомість на початку другого тайму Іван Петряк після передачі Овусу зробив рахунок 3:0. Буковина скоротила відставання завдяки пенальті Віталія Дахновського, призначеному за гру рукою. Однак на 79-й хвилині Овусу забив четвертий м'яч Кудрівки після пасу Олександра Бєляєва, встановивши остаточний рахунок.

Зазначимо, що для Кудрівки це перша перемога у поточному сезоні. Команда набрала 5 очок, однак залишилися передостанньою в турнірній таблиці. Буковина з 8-ма балами в активі йде 10-ю.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 17 жовтня

Кудрівка – Буковина 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Світюха, 2:0 – 16 Думанюк (пен.), 3:0 – 50 Петряк, 3:1 – 57 Дахновський (пен.), 4:1 – 79 Овусу

Кудрівка: Яшков, Сердюк, Векляк, Семенов, Мельничук, Пасіч, Думанюк (71, Вечурко), Макоссо (71, Смирний), Петряк (79, Плакса), Світюха (46, Бєляєв), Овусу (82, Сігеєв)

Буковина: Пеньков, Безуглий, Приймак, Кожушко (82, Бабак), Дахновський (69, Одінака), Задерака (59, Кравчук), Бусько (59, Талла Мор), Груша (69, Клепач), Вітенчук, Стасюк, Ільїн

Попередження: Семенов (58), Векляк (60), Вечурко (72) – Клепач (90)

Нагадаємо, раніше Зоря перемогла Чорноморець.