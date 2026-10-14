Полісся звернулося до Комітету з етики та чесної гри УАФ з приводу слів Шищенка про ганьбу клубу

Полісся звернулося з проханням до Комітету з етики та чесної гри УАФ оцінити висловлювання головного тренера Буковини Сергія Шищенка про ганьбу житомирського клубу після очної зустрічі у 8-му турі УПЛ.

Про це повідомив комерційний директор "вовків" Олександр Денисов у коментарі для Українського футболу.

"Нас передусім цікавить позиція Комітету з етики та чесної гри УАФ. Напередодні футбольний клуб Полісся офіційно звернувся до Комітету з проханням оцінити висловлювання Сергія Шищенка, зокрема його слова про те, що кожен матч Полісся супроводжується скандалом.

Ми хочемо почути конкретні пояснення: кого він мав на увазі, коли казав "Ганьба Поліссю", і на яких фактах ґрунтував свої твердження", – заявив футбольний функціонер.

Денисов зазначив, що для клубу було шоком почути такі твердження від Шищенка, зважаючи на попередню багаторічну співпрацю.

"Почувши це післяматчеве інтерв'ю, ми керуємося виключно Кодексом етики та чесної гри УАФ. Зокрема, його положеннями про заборону зневажливих образ і приниження честі та гідності, обов'язок утримуватися від провокацій щодо суперників і виявляти повагу.

Для нас стало шоком побачити таку поведінку Сергія Шищенка, адже він не стороння людина для футбольного клубу Полісся. Він багато років працював у системі клубу, а отже, особисто знає його власника та його базові життєві принципи, які той переносить і на управління клубом.

Це передусім прозорість, людяність і чесність. Сергій Шищенко добре про це знає. Попри це, він опустився до образ на адресу клубу та людей, з якими працював багато років".

Зауважимо, що Полісся зуміло врятуватися від поразки у матчі з Буковиною завдяки пенальті на останніх хвилинах, яке реалізував Владислав Велетень. Команди завершили гру з рахунком 2:2.

Після завершення поєдинку Шищенко дав інтерв'ю, у якому різко розкритикував суддівство та назвав ганебними дії Полісся.

Згодом стало відомо, що наставник чернівецького колективу мав після цих заяв розмову з президентом житомирського клубу Геннадієм Буткевичем, протягом якої пояснював свою позицію щодо цього питання.

Додамо, що Шищенко у минулому був наставником "вовків". У сезоні-2020/21 команда під його керівництвом виступала у Першій лізі. Після завершення контракту Шищенко продовжив працювати у клубі, але вже будучи у селекційній групі.

У кампанії-23/24 знову став на чолі житомирської команди після звільнення Юрія Калитвинцева. Шищенко пропрацював виконувачем обов'язків головного тренера протягом 11 матчів (5 перемог, 2 нічиї та 4 поразки).