Зірковий новачок Буковини вибув до грудня через травму

Нападник Буковини Ренат Дадашов отримав ушкодження у розташування збірної Азербайджану. Очікується, що форвард повернеться на поле наприкінці листопада або на початку грудня.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Після обстеження в клубі у форварда діагностували надрив м'язів передньої поверхні стегна. За оцінками медичного штабу, відновлення гравця триватиме до кінця листопада або початку грудня.

Екснападник англійського Вулверхемптона та німецького Айнтрахта приєднався до чернівчан лише місяць тому. У складі команди Сергія Шищенка він встиг провести чотири поєдинки, але поки що не відзначився результативними діями.

У суботу, 17 жовтня, о 15:30 Буковина зіграє проти Кудрівки. Окрім Дадашова, у цьому матчі чернівчанам також не допоможе правий захисник Ілля Путря.

Раніше повідомлялося, що Полісся звернулося з проханням до Комітету з етики та чесної гри УАФ оцінити висловлювання головного тренера Буковини Сергія Шищенка про ганьбу житомирського клубу після очної зустрічі у 8-му турі УПЛ.