Рокіровка лідерів, перемога Динамо з Кендзьореком та дебют Петракова: підсумки 10-го туру УПЛ

Третина розіграшу чемпіонату Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27 вже позаду. В елітному дивізіоні вже окреслилася група команд, які битимуться за медалі, та ті, хто змагатиметься за виживання.

У 10-му турі Шахтар несподівано втратив очки із Зорею, Динамо у дебютному матчі під орудою Мацея Кендзьорека перемогло Кудрівку, Харків продовжив переможну серію, а Полісся повернулося на першу сходинку.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки 10-го туру УПЛ.

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Полісся розгромило Оболонь в ювілейному матчі в УПЛ

Напередодні матчу проти Оболоні були побоювання, що "вовки" не зможуть належно налаштуватися на суперника з нижньої частини таблиці. Втім, перші хвилини гри продемонстрували хибність таких припущень – із мотивацією в підопічних Руслана Ротаня все гаразд.

Уже на старті поєдинку зірковий новачок Полісся Леандро Андраде відкрив рахунок після точного навісу Бориса Крушинського. У другому таймі тиск житомирян на ворота "пивоварів" лише зріс, що вилилося в голи найкращого бомбардира чемпіонату Ігоря Краснопіра та Владислава Велетня, який ефектно переправив м'яч у сітку п'ятою.

ФК Полісся

Перевага господарів могла бути ще переконливішою, якби не майстерна гра голкіпера Оболоні Назарія Федорівського.

Поєдинок проти киян став для Полісся ювілейним, 100-м матчем у межах Української Прем'єр-ліги. Для житомирської команди це вже третя велика перемога над "пивоварами" у семи очних зустрічах на елітному рівні.

Відеоогляд матчу Полісся – Оболонь

Колос обійшов Верес у турнірній таблиці

Верес вважається зручним суперником для Колоса, і поєдинок 10-го туру став черговим підтвердженням цієї статистичної тенденції.

НК Верес

Підопічні Руслана Костишина сповна скористалися помилками суперника, відзначившись по разу в кожному з таймів. На 14-й хвилині Антон Салабай після розіграшу кутового переправив м'яч у сітку. У другій 45-хвилинці Лука Станковскі реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером після точного пасу того ж Салабая. Для північномакедонського легіонера цей гол став дебютним у складі ковалівців.

Колос здобув свою сьому перемогу над Вересом у 10 очних поєдинках. Завдяки цьому успіху команда Костишина випередила рівнян у турнірній таблиці та піднялася на восьму сходинку.

Відеоогляд матчу Верес – Колос

Дебютна перемога Кендзьорека та моторошна травма Петряка

Київське Динамо обіграло Кудрівку в першому матчі Мацея Кендзьорека на посаді виконувача обов'язків головного тренера. "Біло-сині" здобули перемогу завдяки автоголу Богдана Векляка, який зрізав м'яч за комірець власному голкіперу після навісу Олексія Сича, гарматному пострілу Миколи Михайленка та влучному удару Олександра Піхальонка.

Мацей Кендзьорек ФК Динамо

Кудрівка в другому таймі мала кілька нагод відігратися, але реалізувала лише одну – після удару Кая Макоссо та рикошету від Тараса Михавка м'яч опинився у воротах Георгія Бущана.

В одному з епізодів поєдинку жахливу травму голови отримав Іван Петряк, який зіткнувся з Владиславом Дубінчаком. 32-річного футболіста доставили в лікарню, де йому надали необхідну допомогу. У Петряка діагностували ушкодження черепа. Наразі його стан задовільний.

Динамо здобуло третю перемогу у трьох очних протистояннях з Кудрівкою та збільшило домашню безпрограшну серію до семи поєдинків.

Відеоогляд матчу Динамо – Кудрівка

"Суха" нічия у Києві: Лівий Берег зупинив ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ на виїзді не зміг здолати Лівий Берег. Підопічні Олександра Рябоконя "засушили" гру проти віцечемпіонів минулого сезону та допомогли "лелекам" перервати неприємну двоматчеву серію поразок.

Для Лівого Берега нічия в матчі 10-го туру стала п'ятою в сезоні. За цим показником "лелеки" поступаються лише Буковині. До слова, голкіпер ЛНЗ Дмитро Ледвій та воротар Лівого Берега Роман Шмурко оформили по чотири кліншити в сезоні.

Відеоогляд матчу Лівий Берег – ЛНЗ

Драматична розв'язка в матчі Епіцентр – Харків

Харків здобув шосту поспіль перемогу в УПЛ, оновивши клубний рекорд. Однак ця звитяга не була легкою для команди Младена Бартуловича.

В основний час суперники обмінялися голами – харків'янин Рамік Гаджиєв ударом з району одинадцятиметрової позначки відкрив рахунок, а Артем Козак з Епіцентру відновив паритет.

Себастіан Кастільо ФК Харків

Переможець протистояння визначився у компенсований час. Джокер Бартуловича Себастіан Кастільо найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику та приніс важливу перемогу своїй команді.

Епіцентр не виграє в чемпіонаті вже шостий матч поспіль, а Харків наполегливо переслідує лідерів – Полісся та Шахтар.

Відеоогляд матчу Епіцентр – Харків

Зоря пригальмувала хід Шахтаря

Донецький Шахтар грав проти Зорі після виснажливого поєдинку Ліги чемпіонів з Інтером (0:1). "Гірники" мали лише два дні на підготовку до зустрічі, чого їм виявилося недостатньо.

ФК Шахтар

Попри велику ротацію складу, донеччанам не вистачило свіжості. До того ж спіймав свою гру воротар Зорі Олександр Сапутін, який у кількох епізодах рятував команду, а там, де він був безсилий, на допомогу приходив каркас воріт, куди м'яч двічі потрапляв після ударів Олександра Караваєва та Єгора Назарини.

У підсумку Шахтар удруге в сезоні втратив очки, віддавши першу сходинку в турнірній таблиці. Віктор Скрипник зумів засмутити Арду Турана, здобувши важливу нічию.

Відеоогляд матчу Шахтар – Зоря

Чорноморець у більшості не зміг обіграти Карпати

На 5-й хвилині матчу в Одесі Карпати залишилися в меншості – пряму червону картку отримав центрбек "зелено-білих" Жан Педрозу.

ФК Карпати

Попри це, обидві команди мали можливості вирвати перемогу, а емоційні гойдалки на полі тривали до самого фінального свистка. Зрештою, нулі на табло так і залишилися без змін.

Карпати після стрімкого старту в сезоні пригальмували: підопічні Франа Фернандеса не виграють уже чотири матчі поспіль. Одесити ж попри чисельну перевагу здобули лише один бал і продовжують перебувати в зоні перехідних матчів.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Карпати

Петраков починає в УПЛ з нічиєї

Колишній тренер збірної України Олександр Петраков напередодні матчів 10-го туру УПЛ очолив Кривбас. 69-річний фахівець дебютував в елітному дивізіоні фактично з коліс, не маючи достатньо часу на ознайомлення з командою. До того ж суперник був не з простих – амбітна Буковина, яка у нинішньому сезоні розгромила Динамо.

Олександр Петраков ФК Кривбас

Вболівальники стали свідками безкомпромісної боротьби, але з малою кількістю моментів. Нульова нічия стала логічним підсумком такого поєдинку.

Обидві команди не змогли перервати свої безвиграшні серії, які тривають уже по шість матчів. Кривбас під керівництвом Петракова розпочинає з нічиєї, а наступні матчі мають продемонструвати, чи вдасться йому вивести колектив із піке.

Відеоогляд матчу Буковина – Кривбас

Список бомбардирів

Тур виявився небагатим на голи – всього 12 забитих м'ячів, причому одразу чотири поєдинки завершилися безгольовими нічиїми.

Втім, найкращий бомбардир першості Ігор Краснопір із Полісся збільшив відрив від конкурентів, записавши на свій рахунок 9-й гол. Владислав Велетень забив четвертий гол у сезоні, поповнивши топ-6 бомбардирів.

1. Ігор Краснопір (Полісся) – 9 голів (10 матчів)

2. Батон Забергджа (Харків) – 6 голів (9 матчів)

3. Матвій Пономаренко (Динамо) – 5 голів (9 матчів)

4. Владислав Велетень (Полісся) – 4 голи (9 матчів)

5. Петер Ітодо (Харків) – 4 голи (9 матчів)

6. Фелліпе (Карпати) – 4 голи (10 матчів)

Владислав Велетень ФК Полісся

Зміна лідера та щільність внизу: турнірна таблиця після 10-го туру

На чолі турнірної таблиці відбулася зміна лідера. Полісся скористалося втратою очок Шахтаря та вийшло на перше місце. В обох команд по 25 балів, але "вовки" мають перевагу над "гірниками" завдяки перемозі в особистій зустрічі.

У спину лідерам дихає Харків, який завдяки переможній серії закріпився на третій сходинці та відстає від Шахтаря на чотири залікові пункти. У Динамо 19 очок і четвертий рядок у таблиці.

Ще більше загострилася боротьба в нижній частині дивізіону. На останнє місце перемістилася Кудрівка, яку на один бал випереджають Кривбас та Чорноморець. 13-те місце в зоні перехідних матчів посідає Оболонь.

Що далі в чемпіонаті УПЛ?

З 27 по 29 жовтня відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка України, в яких візьмуть участь 11 команд УПЛ.

Наступний тур УПЛ розпочнеться у п'ятницю, 30 жовтня. Ігрову програму відкриють Шахтар і Оболонь. Центральною подією стане протистояння ЛНЗ та Харкова, адже обидві команди претендують на п'єдестал. Полісся на виїзді зіграє з Колосом, а Динамо вирушить до Кривого Рога на матч із Кривбасом.