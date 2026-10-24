Петряк опублікував фото з лікарні після жорсткого зіткнення із захисником Динамо

Лівий вінгер Кудрівки Іван Петряк вперше вийшов у публічний простір після моторошної травми у матчі 10-го туру УПЛ-2026/27 проти київського Динамо, виклавши фото з лікарняної палати.

Травмований футболіст звернувся до усіх через свою сторінку в Інстаграмі.

"Нереально відповісти на кожне ваше повідомлення, але я все бачу. Щиро дякую за таку неймовірну підтримку. Все буде добре", – написав Петряк.

Звернення Петряка Скриншот із інсаграму

Петряк та захисник киян Владислав Дубінчак, який вже перепросив у рідних суперника, серйозно зіштовхнулися головами у боротьбі за "другий поверх". Після цього Івану надали медичну допомогу на полі, а згодом на ношах доправили до карети швидкої допомоги.

Раніше президент клубу Роман Солодаренко розповів, що в Івана ушкодження кісткової частини черепа, а тренер Кудрівки Олександр Протченко повідомляв, що його підопічний перебуває у реанімації та почувається більш-менш нормально.

Для Івана цей поєдинок став 10-м у поточному сезоні-2026/27. До ушкодження він встиг відзначитися одним голом. Нагадаємо, що Петряк виступає за Кудрівку літа 2026-го, перебравшись на правах вільного агента.

Сам поєдинок закінчився перемогою Динамо з рахунком 3:1.