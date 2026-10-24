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Кривбас оголосив про призначення Петракова

Олександр Булава — 24 жовтня 2026, 16:38
Кривбас оголосив про призначення Петракова
Олександр Петраков
Кривбас

Кривбас оголосив про призначення Олександра Петракова на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований до кінця сезону-2027/2028 з можливістю продовження ще на 1 рік. Фінансові деталі не розголошуються.

Останнім місцем роботи Петракова була збірна Вірменії: він очолив її в січні 2023-го, а 13 жовтня 2024 року федерація оголосила про його звільнення після поразки від Північної Македонії (0:2).

До Вірменії Петраков керував збірною України – спершу як виконувач обов'язків, а з листопада 2021 року як головний тренер. Також він має значний досвід роботи з юнацькою командою "синьо-жовтих", з якою здобув перемогу на чемпіонаті світу U-20 у 2019 році.

Нагадаємо, напередодні клуб покинув нідерландець Патрік ван Леувен, який очолював клуб із червня 2025 року. Під його керівництвом команда зіграла 41 офіційний матч у всіх турнірах.

Кривбас Олександр Петраков Чемпіонат України, УПЛ

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