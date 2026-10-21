Шахтар у більшості зазнав поразки від Інтера у 3 турі Ліги чемпіонів

У середу, 21 жовтня, відбувся матч 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів, у якому Шахтар на виїзді поступився міланському Інтеру.

Зустріч завершилася з рахунком 0:1.

Господарі поля активно розпочали поєдинок, а вже на 3-й хвилині Різник парирував удар з перспективної позиції від Тюрама.

"Гірники" витримали стартовий натиск, а потім до середини тайму навіть переважали суперника у володінні м'ячем, втім, до моментів біля воріт італійського клубу справа не доходила. Ну хіба що можна згадати неточний дальній удар від Очеретька.

Натомість чинні чемпіони Серії А взяли за справу після 20-ї хвилини, заволоділи ініціативою та створили кільки перспективних моментів біля воріт Різника: спочатку Дмитро нівелював удар Бонні, а трохи згодом потужно над поперечкою запустив м'яч Чалханоглу. Але на цьому міланський клуб зупинився і перейшов до гри від захисту.

М'яч до ніг знову прибрали "гірники". Наприкінці тайму донеччани додали в атаці: на 40-й хвилині Валерій Бондар пробив головою після кутового, але Хосеп Мартінес урятував Інтер. Згодом з класної позиції не влучив у ворота Очеретько. Інтер до перерви відповів лише кутовим, після подачі якого м'яч на виході перехопив Різник.

На початку другого тайму Вінісіус Тобіас пробив поруч зі стійкою воріт Інтера, а на 54-й хвилині Маркус Тюрам отримав жовту картку за суперечки з арбітром після фолу проти Аліссона. У середині тайму Крістіан Ківу зробив низку замін, після яких гра команди відверто оживилася, а Шахтар змушений був перейти на гру на 2-м номером.

Донецький клуб кілька разів намагався вибігати у швидкі контратаки, однак до завершення вони не доходили. Водночас у Інтера мало що виходило у позиційному наступі. Був гострий удар Тюрама з лінії штрафного, але Різник все бачив та парирував його, ба більше, на повторі було видно, що м'яч у площину все ж не летів.

Ну а за 20 хвилин до фінального свистка господарі поля залишилися у меншості після другої жовтої картки для Бастоні. Але Шахтарю це не допомогло, адже суперник зловив команду Турана на помилці, провів контратаку, яка завершилася голом Карлоса Аугусто, а асистував тому Мхітарян, який вийшов на заміну.

А надалі пішов бенефіс голкіпера Інтера: за 3 хвилини до завершення основного часу Мартінес парирував удар під стійку від Невертона, а згодом і постріл Бондаренка майже впритул після подачі з кутового.

У підсумку український колектив так і не зміг реалізувати чисельну перевагу та врятувати бодай нічию, зазнавши першої поразки у поточному розіграші Ліги чемпіонів, натомість для Інтера ця перемога стала першою.

Ліга чемпіонів-2026/27

Загальний етап, 3 тур

21 жовтня

Інтер – Шахтар 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 77 Аугусто

Інтер: Мартінес, Аканджі, Бастоні, Карлос Аугусто, Спенс (Діуф, 59), Барелла, Чалханоглу (Зелінський, 59), Сучич (Луїс Енріке, 73), Дімарко (Біссек, 59), Тюрам, Бонні (Мхітарян, 75)

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько (Ісаке Сілва, 72), Аліссон (Бруніньйо, 83), Педріньйо (Назарина, 32), Марлон Гомес, Мендоса (Невертон, 72), Кауан Еліас (Траоре, 72)

Попередження: Тюрам (54), Бастоні (66), Сучич (72) – Очеретько (36), Марлон Гомес (68)

Вилучення: 68 – Бастоні (Інтер)

Нагадаємо, що у стартових двох турах "гірники" зіграли внічию з ПСВ (1:1) та здолали АЕК (3:1).