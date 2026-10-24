Лівий Берег зіграв внічию з ЛНЗ у 10 турі УПЛ
Лівий Берег на домашній арені зіграв внічию з черкаським ЛНЗ у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги.
Зустріч завершилась з рахунком 0:0.
Перший тайм пройшов за ініціативи господарів. Найнебезпечніший момент на 45+2 хвилині створив Венделл. Бразилець розкрутив двох захисників на фланзі та пробив у дальній кут, але Ледвій забрав м'яч.
У другій половині ініціатива перейшла до ЛНЗ. У черкаського клубу свою нагоду не зміг використати Ассінор.
Зазначимо, що гру переривали на 75-й хвилині гри через повітряну тривогу.
ЛНЗ з 14 очками в активі наразі посідає 6-те місце у турнірній таблиці першості. Лівий Берег з 7 балами перебуває на 12 місці.
Чемпіонат України – УПЛ
10 тур, 24 жовтня
Лівий Берег – ЛНЗ 0:0
Лівий Берег: Жмурко, Соколов, Якимів, Коваленко, Сідней, Косовський (Банада, 75), Криворучко, Волошин (Дієго, 75), Воробчак, Шастал (Фалл, 70), Венделл
ЛНЗ: Ледвій, Роман, Горін (Рябов,36), Слюбик, Драмбаєв, Ндіага (Кузик, 53), Дідик, Якубу, Таллес (Твердохліб, 70), Девід (Ассінор, 53), Цара (Пасіч, 53)
Попередження: Воробчак, 73 - Рябов, 44.
Нагадаємо, напередодні Динамо в дебютному матчі Кендзьорека перемогло Кудрівку 3:1.