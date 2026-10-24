Лівий Берег зіграв внічию з ЛНЗ у 10 турі УПЛ

Лівий Берег на домашній арені зіграв внічию з черкаським ЛНЗ у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 0:0.

Перший тайм пройшов за ініціативи господарів. Найнебезпечніший момент на 45+2 хвилині створив Венделл. Бразилець розкрутив двох захисників на фланзі та пробив у дальній кут, але Ледвій забрав м'яч.

У другій половині ініціатива перейшла до ЛНЗ. У черкаського клубу свою нагоду не зміг використати Ассінор.

Зазначимо, що гру переривали на 75-й хвилині гри через повітряну тривогу.

ЛНЗ з 14 очками в активі наразі посідає 6-те місце у турнірній таблиці першості. Лівий Берег з 7 балами перебуває на 12 місці.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 24 жовтня

Лівий Берег – ЛНЗ 0:0

Лівий Берег: Жмурко, Соколов, Якимів, Коваленко, Сідней, Косовський (Банада, 75), Криворучко, Волошин (Дієго, 75), Воробчак, Шастал (Фалл, 70), Венделл

ЛНЗ: Ледвій, Роман, Горін (Рябов,36), Слюбик, Драмбаєв, Ндіага (Кузик, 53), Дідик, Якубу, Таллес (Твердохліб, 70), Девід (Ассінор, 53), Цара (Пасіч, 53)

Попередження: Воробчак, 73 - Рябов, 44.

Нагадаємо, напередодні Динамо в дебютному матчі Кендзьорека перемогло Кудрівку 3:1.