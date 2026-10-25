Карпати у меншості зіграли внічию з Чорноморцем у 10 турі УПЛ

Чорноморець в Одесі зіграв внічию з львівськими Карпатами у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 0:0.

Господарі отримали чисельну перевагу вже на початку поєдинку, коли бразильського захисника Карпат Жана Педрозу вилучили за те, що він ударив головою Пушкарьова біля кутового прапорця. Попри це, перший тайм минув у рівній боротьбі з невеликою кількістю небезпечних моментів.

У другій половині найнебезпечніший момент створив Фарина, який відгукнувся у штрафному майданчику та пробив у стійку воріт. Згодом вихід віч-на-віч з Мисаком не використав нігерійський нападник "моряків" Крістіан Мба, який пробив повз дальню стійку.

Карпати відповіли моментом Олександра Дєдова. 18-річний нападник перехопив м'яч у Кінгслі Аніагбосо та пробив по порожніх воротах, однак Мухаммед Хобе врятував одеситів, вибивши м'яч із лінії воріт.

Карпати не змогли перервати свою триматчеву серію без перемог та наразі перебувають на 5-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату, маючи в активі 16 очок. У Чорноморця 6 балів та 14-те місце (зона перехідних матчів).

Чемпіонат України - УПЛ

10 тур, 25 жовтня

Чорноморець (Одеса) - Карпати (Львів) 0:0

Вилучення: Педроза (5, Карпати)

Нагадаємо, напередодні відбулось три матчі 10 туру: Шахтар не зміг переграти Зорю, Харків переграв Епіцентр а ЛНЗ зіграв внічию з Лівим Берегом.