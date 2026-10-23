Два автоголи та нокаут Петряка: Динамо в дебютному матчі Кендзьорека перемогло Кудрівку

Київське Динамо в дебютному матчі Мацея Кендзьорека на чолі команди вдома не без проблем перемогло Кудрівку.

Поєдинок завершився із рахунком 3:1 на користь столичного колективу.

Гра розпочалась жваво і вже за підсумками перших десяти хвилин кияни могли вести у рахунку, але після обрізки захисників Кудрівки Ярмоленко не зміг перекинути Яшкова – поперечка. Згодом вінгер все ж відзначився, але його гол скасували через офсайд у Пономаренка.

В середині другого тайму Динамо все ж відкрило рахунок зусиллями суперників – Сич зробив закидання, а Векляк перекинув власного голкіпера ударом головою.

Наприкінці першої половини зустрічі вінгер Кудрівки Іван Петряк зазнав жахливої травми, коли зіштовхнувся головами із Владиславом Дубінчаком – колишнього гравця Зорі та Шахтаря забрала карета швидкої допомоги.

Другий тайм розпочався з шикарного голу Михайленка, який дальнім ударом вразив "дев'ятку" воріт суперників. Після цього Кудрівка кинулась відігруватись: Бєляєв двічі небезпечно стріляв по воротах, а потім удар Сердюка прийняла на себе поперечка.

Після перерви на повітряну тривогу Кудрівка все ж змогла скоротити відставання у рахунку – Кая з межі карного майданчика вдарив, а Михавко невдало підставив ногу, від якої м'яч залетів у сітку.

Наприкінці тайму Кудрівка подала кілька кутових, але отримала контратаку на свої ворота, яка завершилась голом Піхальонка – 3:1 за підсумками матчу.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 23 жовтня

Динамо – Кудрівка 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Векляк, 28 (автогол), 2:0 – Михайленко, 47, 2:1 – Михавко, 67 (автогол), 3:1 – Піхальонок, 80

Динамо: Бущан, Михавко, Дубінчак, Сич, Кендзьора, Шапаренко (Піхальонок, 73), Бражко, Михайленко, Пономаренко (Герреро, 73), Ярмоленко (Кабаєв, 81), Волошин (Огундана, 62)

Кудрівка: Яшков, Сердюк, Векляк, Огарков, Мельничук, Кая (Вечурко, 87), Думанюк (Бичек, 65), Бєляєв, Смирний (Ющенко, 77), Овусу (Верлей, 87), Петряк (Плакса, 45)

Попередження: Михавко, Плакса, Думанюк, Бєляєв.

У наступному турі Динамо зіграє проти криворізького Кривбаса, а Кудрівка завітають в гості до Карпат.

Напередодні стало відомо, що київський гранд продовжив контракт з Миколою Михайленком.