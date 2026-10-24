Харків у драматичному матчі переміг Епіцентр в 10 турі УПЛ

Футбольний клуб Харків в гостях здобув важливу перемогу над Епіцентром в матчі 10 туру чемпіонату України.

Гра завершилась із рахунком 2:1.

Перша половина матчу пройшла у спокійному ритмі з обмалью небезпечних моментів. Свій момент мав Яцик, але його удар наприкінці тайму парирував Білик.

Другий тайм розпочався із голу гостей – воротар Епіцентра невдало зіграв на виході, після чого м'яч підхопив Забергджа і відпасував на Гаджиєва – хавбек сильно пробив повз Білика.

Епіцентр доволі швидко зміг відігратись зусиллями Рохаса та Козака. Перший отримав закидання з глибини й відпасував на українця, а той переправив м'яч у пусті ворота.

До завершення гри Харків намагався тиснути на ворота суперників і все ж досяг свого – Кастільйо скористався прострілом з флангу, обробив м'яч та ударом з близької відстані приніс команді перемогу.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 24 жовтня

Епіцентр – Харків 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Гаджиєв, 48, 1:1 – Козак, 65, 1:2 – Кастільйо

Епіцентр: Білик, Репай, Кірюханцев (Бендера, 89), Монтанья, Климець, Таварес (Мороз, 56), Ліповуз, Козак, Миронюк, Сидун (Ковалець, 90+1), Рохас

Харків: Єрмаков, Крупський, Салюк, Шабанов, Смоляков, Калюжний, Павлюк, Гаджиєв, Яцик (Рашиця, 81), Забергджа, Ітодо (Кастільйо, 81)

Попередження: Таварес, Миронюк, Рохас, Смоляков, Ітодо, Бендера, Кастільйо.

Харків за підсумками гри залишився на третьому місці турнірної таблиці, маючи 21 очко. Епіцентр, своєю чергою, посідає дев'яту позицію – 9 залікових балів.

Напередодні Динамо не без проблем здолало Кудрівку, а Колос в гостях переграв Верес.