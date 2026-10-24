Шахтар не зміг перемогти Зорю у матчі 10 туру УПЛ

У суботу, 24 жовтня, відбувся матч 10 туру УПЛ сезону-2026/27, у якому Шахтар вдома зіграв унічию із Зорею.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

"Гірники" домінували протягом всього протистояння, однак пробити оборону гостей у підсумку не змогли.

Найкращі шанси забити підопічні Турана мали у другій 45-хвилинці: на 60-й хвилині Караваєв після скидки Педро Енріке поцілив у хрестовину воріт Сапутіна, а через 7 хвилин Назарина зі штрафного удару відправив м'яч у стійку, Проспер зіграв на добиванні, але луганський клуб врятував Сапутін.

Через втрату очок чинні чемпіони першості втратили можливість обійти Полісся та залишилися на 2-й сходинці в турнірній таблиці УПЛ, водночас Зоря набрала 15 залікових балів та піднялася на 6-те місце.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 24 жовтня

Шахтар – Зоря 0:0

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Грам (Мейрелліш, 85), Караваєв, Назарина, Криськів (Марлон, 46), Ісаке Сілва (Проспер Оба, 46), Бруніньйо (Аліссон, 46), Траоре (Еліас, 85), Невертон

Зоря: Сапутін, Мачелюк, Кушніренко, Джордан, Пердута, Бойко (Ескінья, 79), Попара (Башич, 65), Нестеренко, Єлавич (Бах, 79), Будківський (Горбач, 61), Слесар (Родрігес, 61)

Попередження: Траоре (31), Ісаке Сілва (35) – Будківський (11), Сапутін (83)

Раніше відбулося ще два матчі туру: Харків переграв Епіцентр, а ЛНЗ зіграв унічию з Лівим Берегом.