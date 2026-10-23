Ушкодження кісткової частини черепа: президент Кудрівки розкрив перші деталі жахливої травми Петряка

Президент Кудрівки Роман Солодаренко розповів, що вже контактував із Іваном Петряком, який отримав ушкодження у матчі 10-го туру УПЛ-2026/27 проти київського Динамо.

Про травму він висловився у коментарі Tribuna.

"Зараз зв'язувалися з ним. Він у лікарні. З ним один із наших лікарів. Іван прийшов у свідомість. Зараз повторно роблять огляд. Думаю, через годину-півтора зроблять знімки й буде точно відомо, що з ним. У кареті швидкої разом із ним їхали чотири лікарі. Є ушкодження кісткової частини черепа. Більш точно можна буде сказати, коли зроблять безпосередньо знімок. Тому чекаємо. Усі ми переживаємо – від президента до адміністратора. Усі в очікуванні того, що наразі скажуть про стан його здоров'я", – сказав Солодаренко.

Відзначимо, що 32-річний лівий вінгер зіштовхнувся головою з фланговим захисником киян Владиславом Дубінчаком. Колишньому футболісту Шахтаря надали медичну допомогу на полі, а згодом на ношах доправили до карети швидкої допомоги. У підсумку, замість Петряка на полі з'явився Родіон Плакса.

Згодом "ТаТоТаке" повідомило, що травмований футболіст прийшов до тями та впізнав рідних. Сам поєдинок закінчився перемогою Динамо з рахунком 3:1.

Для Івана цей поєдинок став 10-м у поточному сезоні-2026/27. До ушкодження він встиг відзначитися одним голом. Нагадаємо, що Петряк виступає за Кудрівку літа 2026-го, перебравшись на правах вільного агента.