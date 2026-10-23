Колос в гостях переграв Верес у 10 турі УПЛ

Колос переміг у Рівному місцевий Верес в матчі 10 туру чемпіонату України.

Гра завершилась із рахунком із рахунком 0:2 на користь гостей.

Сам матч розпочався із запизненням у майже годину через повітряні тривоги. Дуже швидко гості арени змогли вийти уперед завдяки удару Салабая після подачі з кута поля.

На перерву команди пішли за рахунку 0:1, з якої вийшли також із суттєвим запізненням через тривогу.

Друга половина зустрічі пройшла під диктовку Колоса, який збільшив перевагу завдяки Станковскі, який реалізував вихід сам на сам.

Після цього Колос віддав м'яч Вересу, але рівняни не змогли бодай скоротити відставання у рахунку. Наприкінці матчу Воллі змарнував чудовий шанс відзначитись, пробивши головою з вбивчої позиції точно в руки Пахолюку.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 23 жовтня

Верес – Колос 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Салабай, 13, 0:2 – Станковські, 53

Верес: Горох, Стамуліс (Протасевич, 60), Ціпот, Вовченко, Сміян, Шарай (Хохашвілі, 83), Харатін, Чечер (Воллі, 61), Гонсалвеш (Ліма, 75), Помба (Александров, 46), Фабрісіу

Колос: Пахолюк, Савчук, Козік, Бурда, Рухадзе, Демченко, Хрипчук (Гагнідзе, 69), Станковскі (Кане, 79), Касалла (Ррапай, 78), Ндукве (Тахірі, 69), Салабай

Попередження: Хрипчук

Колос за підсумками гри піднявся на 8 місце у турнірній таблиці, набравши 11 очок. Верес посідає 10 рядок із дев'ятьма заліковими балами.

Нагадаємо, раніше Динамо переграло Кудрівку в матчі, який завершився моторошною травмою Івана Петряка.