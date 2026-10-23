Полісся легко розгромило Оболонь у 10 турі УПЛ

Житомирське Полісся 23 жовтня розгромило київську Оболонь у 10-му турі УПЛ-2026/27.

Зустріч на Центральному стадіоні у Житомирі закінчилася з рахунком 3:0.

Вже у стартовій 10-хвилинці господарям вдалося повести у рахунку завдяки результативному удару головою від Леандра Андраде.

У другому таймі Ігор Краснопір подвоїв перевагу "вовків" Руслана Ротаня. Нападник збірної України продовжив свою гольову феєрію після хеттрику у ворота київського Динамо у 9-му турі першості (перемога 3:1).

Для 23-річного форварда став ювілейним 10-м у поточному сезоні-2026/27 (в 13-ти іграх).

Ще через 11 хвилин житомиряни відзначилися втретє у воротах Назарія Федорівського. Автором результативного удару став Владислав Велетень.

Після третього голу господарів поєдинок був перерваний через повітряну тривогу. Дещо згодом матч відновився, але команди більше не забивали.

Чемпіонат України – УПЛ

10 тур, 23 жовтня

Полісся – Оболонь 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Андраде, 2:0 – 59 Краснопір, 3:0 – 70 Велетень

Полісся: Волинець – Крушинський (Іванов, 77), Сарапій, Чоботенко, Михайліченко – Бабенко – Велетень, Федор (Філіппов, 68), Емерллаху (Андрієвський, 58), Андраде (Назаренко, 58) – Краснопір (Гайдучик, 68)

Оболонь: Федорівський – Шевченко, Ломницький, Прокопчук, Полегенько – Кулаковський, Чех (Мишньов, 77) – Маткевич (Шулянський, 66), Слободян (Мороз, 80), Суханов (Мединський, 66) – Устименко (Теслюк, 77)

Попередження: 13 Сарапій, 68 Устименко, 90+1 Мороз

Після цього поєдинку команда Руслана Ротаня вийшла на перше місце в турнірній таблиці (25 балів), випереджаючи Шахтар (24 очки). Оболонь із 7 пунктами йде 13-ю.

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23 жовтня Динамо обіграло вдома Кудрівку у дебютному матчі Мацея Кендзьорека на посаді виконувача обов'язків головного тренера киян (3:1).

Також у цей день грає Верес проти Колоса. Однак гра у Рівному за рахунку 0:1 на користь ковалівців перервана через повітряну тривогу.