Україна може вийти на Польщу або Грузію: визначилися пари 1/8 фіналу та турнірна сітка плейоф Євро-2026

На чемпіонаті Європи 2026 з мініфутболу, що проходить у словацькій Братиславі, визначилися всі учасники стадії плейоф та пари 1/8 фіналу.

Збірній України, яка виграла групу С, протистоятиме команда Португалії. Поєдинок відбудеться у неділю, 31 травня. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Натомість чинний чемпіон Європи збірна Сербії, яка у групі "синьо-жовтих" фінішувала на другому рядку, в перший день літа, 1 червня, поміряється силами з Грецією.

Усі пари 1/8 фіналу Євро-2026 з мініфутболу

31.05 | 🕡 18:30 | Боснія і Герцеговина – Угорщина

31.05 | 🕗 20:00 | Болгарія – Франція

31.05 | 🕤 21:30 | Польща – Грузія

31.05 | 🕚 23:00 | Україна – Португалія

01.06 | 🕡 18:30 | Румунія – Австрія

01.06 | 🕗 20:00 | Греція – Сербія

01.06 | 🕤 21:30 | Чехія – Чорногорія

01.06 | 🕚 23:00 | Азербайджан – Казахстан

У разі перемоги над Португалією команда України вийде в 1/4 фіналу на переможця пари Польща – Грузія.

Цікаво, що 4 роки тому на Євро-2022 збірні України та Португалії грали в одному квартеті. Тоді очна зустріч команд завершилася нічиєю з рахунком 2:2.

Нагадаємо, на груповому раунді Євро-2026 команда Олександра Бондаря здобула перемоги над Бельгією (4:0) та Туреччиною (3:2), а також розписала мирову з Сербією (1:1).