Визначився суперник збірної України в 1/8 фіналу Євро-2026

У 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2026, що проходить у словацькій Братиславі, збірній України протистоятиме команда Португалії.

Португальці посіли третє місце у групі B, де їхніми суперниками були Чехія, Болгарія та Ізраїль, набравши три залікові бали завдяки вольовій перемозі над ізраїльцями (7:2) в заключному турі.

Зазначимо, що 4 роки тому, на Євро-2022, збірні України та Португалії грали в одному квартеті. Тоді очна зустріч команд завершилася нічиєю з рахунком 2:2.

Поєдинок Україна – Португалія відбудеться у неділю, 31 травня. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

У прямому етері матч транслюватиме Київстар ТБ. Крім того, на FootballHub можна буде переглянути відеоогляд із найцікавішими моментами.

Нагадаємо, команда Олександра Бондаря вийшла у плейоф з першого місця, набравши 7 очок у групі з Бельгією, Туреччиною та Сербією.