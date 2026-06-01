Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Україна вибила Португалію на шляху до 1/4 фіналу. Відеоогляд матчу Євро-2026

Софія Кулай — 1 червня 2026, 00:50
Україна вибила Португалію на шляху до 1/4 фіналу. Відеоогляд матчу Євро-2026
Україна – Португалія на Євро-2026 з мініфутболу
instagram.com/uaminifootball

Збірна України з мініфутболу легко пробилася до чвертьфінального раунду чемпіонату Європи-2026, обігравши Португалію у рамках 1/8 фіналу.

Поєдинок у Братиславі закінчився з рахунком 3:1 на користь "синьо-жовтих". Вже на старті матчу Денис Бланк вивів Україну уперед 1:0, а ще через п'ять хвилин Вадим Іванов подвоїв перевагу збірної.

На 26-й хвилині Дуарте після вкидання з ауту скоротив відставання португальців до мінімуму – 2:1. Однак зрівняти рахунок не вдалось. Натомість "синьо-жовті" знову збільшили перевагу до двох м'ячів. Остаточний рахунок зустрічі встановив Михайло Грицина.

Україна здобула третю перемогу на Євро-2026 та вийшла до 1/4 фіналу. "Синьо-жовті" повторили історичне досягнення 2018 року, коли вперше потрапили до вісімки кращих.

Відеоогляд матчу Україна – Португалія

Мініфутбол – Євро-2026
1/8 фіналу, 31 травня

Україна – Португалія 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Бланк, 2:0 – 7 Іванов, 2:1 – 26 Дуарте, 3:1 – 27 Грицина

У чвертьфіналі Україна зіграє проти Грузії, яка сенсаційно вибила з турніру команду Польщі.

Читайте також :
мініфутбол Історичні успіхи України та Грузії, виліт Франції: результати матчів 1/8 фіналу Євро-2026
Збірна України з мініфутболу Мініфутбол

Збірна України з мініфутболу

Історичні успіхи України та Грузії, виліт Франції: результати матчів 1/8 фіналу Євро-2026
Україна обіграла Португалію та вдруге в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи
Євро-2026 з мініфутболу: розклад, трансляції та результати матчів
Україна – Португалія 3:1. Як "синьо-жовті" пробились у чвертьфінал Євро-2026
Визначився потенційний суперник збірної України у чвертьфіналі Євро-2026

Останні новини