Україна вибила Португалію на шляху до 1/4 фіналу. Відеоогляд матчу Євро-2026

Україна – Португалія на Євро-2026 з мініфутболу

Збірна України з мініфутболу легко пробилася до чвертьфінального раунду чемпіонату Європи-2026, обігравши Португалію у рамках 1/8 фіналу.

Поєдинок у Братиславі закінчився з рахунком 3:1 на користь "синьо-жовтих". Вже на старті матчу Денис Бланк вивів Україну уперед 1:0, а ще через п'ять хвилин Вадим Іванов подвоїв перевагу збірної.

На 26-й хвилині Дуарте після вкидання з ауту скоротив відставання португальців до мінімуму – 2:1. Однак зрівняти рахунок не вдалось. Натомість "синьо-жовті" знову збільшили перевагу до двох м'ячів. Остаточний рахунок зустрічі встановив Михайло Грицина.

Україна здобула третю перемогу на Євро-2026 та вийшла до 1/4 фіналу. "Синьо-жовті" повторили історичне досягнення 2018 року, коли вперше потрапили до вісімки кращих.

Мініфутбол – Євро-2026

1/8 фіналу, 31 травня

Україна – Португалія 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Бланк, 2:0 – 7 Іванов, 2:1 – 26 Дуарте, 3:1 – 27 Грицина

У чвертьфіналі Україна зіграє проти Грузії, яка сенсаційно вибила з турніру команду Польщі.