Збірна України отримала найкращу перепустку до плейоф: підсумкова турнірна таблиця групи на Євро-2026
Збірна України з мініфутболу посіла 1 місце у групі С на чемпіонаті Європи 2026, що проходить у Братиславі.
Команда Олександра Бондаря набрала 7 очок із 9 можливих і випередила команду Сербії завдяки кращій різниці голів.
Натомість збірні Туреччини та Бельгії в очному матчі заключного туру розписали результативну нічию (4:4), яка не влаштувала нікого.
Тож Україна та Сербія продовжать свій шлях на Євро-2026 у плейофі, натомість Туреччина та Бельгія вже завершили виступ на турнірі.
Суперник "синьо-жовтих" у 1/8 фіналу стане відомим після завершення всіх матчів групової стадії.