Де та коли дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2026 Грузія – Україна

Сергій Шаховець — 1 червня 2026, 12:19
У вівторок, 2 червня, збірна України з мініфутболу проведе матч 1/4 фіналу Євро-2026 проти команди Грузії.

Протистояння наживо покаже Київстар ТБ. Відеоогляд поєдинку, а також аналітична студія будуть доступні на FootballHub. Крім того, "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Грузія – Україна.

Гра у Братиславі розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Напередодні збірна України впевнено перемогла Португалію (3:1) у 1/8 фіналу та вдруге в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Натомість Грузія сенсаційно вибила з боротьби Польщу, обігравши її у серії пенальті. Це історичне досягнення команди Сакартвело, яка на двох попередніх континентальних першостях зупинялася на стадії 1/8 фіналу.

Збірна України з мініфутболу

