Пакета заступився за Вінісіуса, який регулярно потрапляє у расистські скандали

Півзахисник бразильського Фламенгу Лукас Пакета розповів про тісне спілкування з лівим вінгером мадридського Реала Вінісіусом Жуніором, який нещодавно став жертвою расизму у матчі Ліги чемпіонів.

Його цитує ESPN.

28-річний бразилець не приховує свого розчарування від ситуації, у яку регулярно потрапляє Вінісіус. Пакета висловив цілковиту підтримку земляку.

"Хто його знайомий з ним знають, яке в нього добре серце. Люди покладають на нього провину, яку він не повинен нести. Жертва тут – саме він. Це повна підтримка від мене, від усього Фламенгу, від усього штабу – для Віні. Ми сподіваємося, що якнайшвидше це припиниться. З цим уже досить. Переживати й проходити через такі вчинки", – сказав Пакета.

Нагадаємо, що півзахисник лісабонської Бенфіки Джанлука Престіані образив Вінісіуса після того, як лідер Реала відкрив рахунок у першому стиковому матчі 1/16 фіналу ЛЧ-2025/26.

В УЄФА покарали футболіста "орлів", дискваліфікувавши його від матчу-відповіді проти Реала, який відбудеться 25 лютого (о 22:00 за Києвом). Була інформація, що Бенфіка хотіла оскаржити рішення УЄФА.

Окрім цього Вінісіус був скривджений у поєдинку Ла Ліги. Фанати Осасуни бажали смерті 25-річному лівому вінгеру "Королівського клубу".

Раніше повідомлялось, що перший номер Реала Тібо Куртуа розповів, що команда була готова покинути поле, якби така вказівка надійшла від Вінісіуса.