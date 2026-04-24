Усі розділи
Престіанні отримав шість матчів дискваліфікації за інцидент з Вінісіусом

Олександр Булава — 24 квітня 2026, 16:56
Вінісіус Жуніор та Джанлука Престіанні
Getty Images

Півзахисник Бенфіки Джанлука Престіанні отримав шість матчів (три умовно) дискваліфікації від УЄФА за дискримінаційну поведінку щодо Вінісіуса Жуніора.

Про це повідомляє SkySport.

Нападник Реала звинуватив аргентинця в расових образах на його адресу у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів. Престіанні нібито назвав зірку "вершкових" "мавпою", коли прикривав обличчя футболкою. Водночас у заяві УЄФА йдеться про те, що покарання було за гомофобні образи.

Дискваліфікація поширюється на один матч, який Престіанні пропустив у лютому в рамках тимчасового відсторонення. Також він отримає дворічний випробувальний термін, протягом якого три матчі дискваліфікації вважатимуться умовними.

УЄФА також звернувся до ФІФА з проханням продовжити цю дискваліфікацію й на турніри ФІФА. Таким чином Престіанні може пропустити матчі ЧС-2026 у випадку виклику до складу команди на світову першість.

Зазначимо, що наступний матч Бенфіка зіграє у суботу, 25 квітня, проти Морейренсе у чемпіонаті Португалії.

Моурінью пояснив, чому вкотре не випустив на поле Судакова
Бенфіка з Трубіним виграла дербі у Спортинга в чемпіонаті Португалії
Трубін вийде у основі Бенфіки на матч проти Спортинга
Моурінью може влітку повернутися в Реал
Спортинг – Бенфіка. Де та коли дивитися матч 30 туру Прімейри

