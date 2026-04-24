Престіанні отримав шість матчів дискваліфікації за інцидент з Вінісіусом

Півзахисник Бенфіки Джанлука Престіанні отримав шість матчів (три умовно) дискваліфікації від УЄФА за дискримінаційну поведінку щодо Вінісіуса Жуніора.

Про це повідомляє SkySport.

Нападник Реала звинуватив аргентинця в расових образах на його адресу у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів. Престіанні нібито назвав зірку "вершкових" "мавпою", коли прикривав обличчя футболкою. Водночас у заяві УЄФА йдеться про те, що покарання було за гомофобні образи.

Дискваліфікація поширюється на один матч, який Престіанні пропустив у лютому в рамках тимчасового відсторонення. Також він отримає дворічний випробувальний термін, протягом якого три матчі дискваліфікації вважатимуться умовними.

УЄФА також звернувся до ФІФА з проханням продовжити цю дискваліфікацію й на турніри ФІФА. Таким чином Престіанні може пропустити матчі ЧС-2026 у випадку виклику до складу команди на світову першість.

Зазначимо, що наступний матч Бенфіка зіграє у суботу, 25 квітня, проти Морейренсе у чемпіонаті Португалії.

