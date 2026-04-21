Реал продовжить контракт зі скандальним лідером – ЗМІ

Мадридський Реал прагне продовжити контракт із запальним лідером команди Вінісіусом Жуніором.

Про це інформує AS.

Зазначається, що "Королівський клуб" планує пролонгувати співпрацю з 25-річним лівим вінгером збірної Бразилії перед його від'їздом на чемпіонат світу-2026.

Продовження угоди з футболістом є особистою ціллю президента "вершкових" Флорентіно Переса, який має чудове взаєморозуміння з Вінісіусом.

Чинний контракт Жуніора з Реалом розрахований до кінця червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Вінісіус виступає у Мадриді з літа 2018-го, коли перебрався із бразильського Фламенго. Відтоді бразилець провів у футболці іспанського гранда 369 матчів, у яких відзначився 123 голами та 97 асистами.

У поточному сезоні-2025/26 вже забив 17 м'ячів і віддав 14 гольових передач у 47-ми іграх.

Раніше повідомлялось, що вінгер сподівається продовжити свої виступи за Реал.