Вінісіус не стане найбільш високооплачуваним гравцем Реала після продовження контракту

Зірковий вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор не стане найбільш високооплачуваним гравцем мадридського Реала після продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Він підтверджує інформацію про те, що Реал і Вінісіус досягли принципової домовленості щодо нової угоди, залишилися лише певні деталі. Проте після її підписання найбільш високооплачуваним гравцем Реала залишиться французький нападник Кіліан Мбаппе.

Чинний контракт Вінісіуса Жуніора з Реалом діє до кінця червня 2027 року. У поточному сезоні на рахунку 25-річного бразильця 18 голів і 14 асистів у 48 матчах за Реал у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість вінгера в 150 мільйонів євро. Вінісіус виступає за Реал з літа 2018 року.