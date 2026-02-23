Бенфіка оскаржить дискваліфікацію Престіанні
Лісабонська Бенфіка відреагувала на рішення УЄФА тимчасово відсторонити від змагань Джанлуку Престіанні.
Про це йдеться в заяві клубу.
У матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Бенфіка – Реал (0:1) стався гучний скандал між Джанлукою Престіанні та Вінісіусом Жуніором, останній звинуватив аргентинця в расизмі.
"Бенфіка поінформована про рішення УЄФА тимчасово відсторонити на один матч його гравця Джанлуку Престіанні в рамках триваючого розслідування інциденту, що стався під час матчу проти мадридського Реала.
Клуб шкодує, що втратив гравця на час розслідування, і подасть апеляцію на це рішення УЄФА, навіть попри те, що це навряд чи якось вплине на проведення матчу-відповіді плейоф Ліги чемпіонів, з огляду на терміни.
Бенфіка також підтверджує свою непохитну прихильність боротьбі з усіма формами расизму і дискримінації, цінностям, які є частиною її історичної самобутності й відображені в її повсякденній діяльності, її глобальній спільноті, роботі фонду Бенфіки і головних фігурах в історії клубу, таких як Ейсебіо", – йдеться в заяві.
Аргентинець пропустить матч-відповідь проти "вершкових", який відбудеться 25 лютого. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що сам аргентинець уже дав свідчення УЄФА у справі Вінісіуса. Він заявляв, що не казав нічого расистського.