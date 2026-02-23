Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бенфіка оскаржить дискваліфікацію Престіанні

Олександр Булава — 23 лютого 2026, 20:34
Бенфіка оскаржить дискваліфікацію Престіанні
Бенфіка

Лісабонська Бенфіка відреагувала на рішення УЄФА тимчасово відсторонити від змагань Джанлуку Престіанні.

Про це йдеться в заяві клубу.

У матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Бенфіка – Реал (0:1) стався гучний скандал між Джанлукою Престіанні та Вінісіусом Жуніором, останній звинуватив аргентинця в расизмі.

"Бенфіка поінформована про рішення УЄФА тимчасово відсторонити на один матч його гравця Джанлуку Престіанні в рамках триваючого розслідування інциденту, що стався під час матчу проти мадридського Реала.

Клуб шкодує, що втратив гравця на час розслідування, і подасть апеляцію на це рішення УЄФА, навіть попри те, що це навряд чи якось вплине на проведення матчу-відповіді плейоф Ліги чемпіонів, з огляду на терміни.

Бенфіка також підтверджує свою непохитну прихильність боротьбі з усіма формами расизму і дискримінації, цінностям, які є частиною її історичної самобутності й відображені в її повсякденній діяльності, її глобальній спільноті, роботі фонду Бенфіки і головних фігурах в історії клубу, таких як Ейсебіо", – йдеться в заяві.

Аргентинець пропустить матч-відповідь проти "вершкових", який відбудеться 25 лютого. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що сам аргентинець уже дав свідчення УЄФА у справі Вінісіуса. Він заявляв, що не казав нічого расистського.

Бенфіка Вінісіус Жуніор Джанлукою Престіанні

Бенфіка

Моурінью відмовився від пресконференції перед матчем ЛЧ з Бенфікою
УЄФА прийняла рішення щодо расистського скандалу в матчі Бенфіка – Реал
Провокації попереду расизму, або Як кар’єра Вінісіуса Жуніора звернула на манівці
Судаков пропустив гру проти АВС через проблеми з попереком: участь українця у матчі ЛЧ з Реалом під питанням – ЗМІ
Реал опублікував заяву щодо інциденту з расизмом у матчі з Бенфікою

Останні новини