Реал появляє інтерес до голкіпера збірної України

Мадридський Реал хоче продовжити українізацію голкіперської позиції.

Про це повідомляє AS.

"Королівський клуб" зацікавився 15-річним українським воротарем Ігорем Галдіним, який виступає за юнацьку команду іспанського Леванте.

Іспанське видання називає Галдіна "новим Андрієм Луніним". В Іспанії виділяють спринтність Ігоря, його хорошу роботу ніг та реакцію.

Галдін, який є вихованцем академії одеського Чорноморця, переїхав в Іспанію на початку повномасштабної війни проти Росії. Молодий голкіпер продовжив свою кар'єру у школі Леванте. Пройшов команди U-14 та U-16, а тепер українець виступає за U-18.

Клуб із Валенсії вже уклав перший професійний контракт із українським гравцем, який цікавились Шахтар та Динамо, та планує пролонгувати співпрацю.

Додамо, що Галдін вже має за своєю спиною 3 матчі за збірну України U-16 (7 пропущених голів).

Нагадаємо, що у структурі Реала виступає не лише Лунін. Також за юнацьку команду "вершкових" U-19 грає Ілля Волошин.

Відзначимо, що 25 лютого команда Альваро Арбелоа зіграє матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки (старт о 22:00 за київським часом). Перша зустріч закінчилась мінімальною перемогою іспанського гранда 1:0 завдяки голу Вінісіуса Жуніора. Напередодні другого поєдинку стало відомо, що "Королівський клуб" втратив Кіліана Мбаппе через травму коліна.