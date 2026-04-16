Не показує тієї гри, яка передбачена його контрактом: ексворотар Реала закликав продати Вінісіуса

Колишній голкіпер збірної Іспанії Сантьяго Канісарес висловився про вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора.

Його слова передає El Desmarque.

Він заявив, що вже тривалий час бразилець не демонструє гри, якої від нього очікують. Також ексворотар "вершкових" звернув увагу на поведінку скандального футболіста, через що вважає його продаж хорошим варіантом, якщо є фінансово привабливі пропозиції.

"На мій погляд, він уже два роки не показує тієї гри, яка передбачена його контрактом і статусом. Крім того, він був залучений до багатьох спірних ситуацій, які не покращують імідж Реала. Дуже легко сказати: "Я збираюся його продати". Я продам його, якщо хтось його купить. Тому що, здається, минулого року Реал оцінював продаж Родріго у 70-80 мільйонів євро, і ніхто не запропонував навіть половини цієї суми. У такій ситуації краще залишити його та почекати, поки гравець відновить форму. Дуже легко бути спортивним директором, сидячи на дивані, але в реальному житті потрібно враховувати, чого ти хочеш від гравця та що за нього пропонують. Втім, за гарної пропозиції, я б його продав", – заявив Канісарес.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Вінісіус Жуніор провів 47 матчів на клубному рівні. В них він забив 17 голів і віддав 14 асистів.

Нагадаємо, що напередодні "вершкові" вилетіли з Ліги чемпіонів. Вони у драматичному чвертьфінальному протистоянні поступились Баварії.