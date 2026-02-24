Українська правда
Куртуа здивував можливою поведінкою Реала під час расистського скандалу з Вінісіусом у Лізі чемпіонів

Софія Кулай — 24 лютого 2026, 19:56
Тібо Куртуа
Getty Images

Перший номер мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про расистський скандал із Вінісіусом Жуніором у стиковому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Його цитує Marca.

Бельгійський воротар розповів, що команда була готова достроково покинути поле, якби отримала вказівку від бразильського вінгера.

"У матчі з Бенфікою після тієї ситуації все вирішував Вінісіус. Він сказав нам, що треба продовжувати гру. Якби він сказав йти з поля, то Реал мав би піти з ним. Тоді вже УЄФА ухвалював би рішення", – сказав Куртуа.

Нагадаємо, що півзахисник "орлів" Джанлука Престіані образив Вінісіуса після того, як лідер Реала відкрив рахунок у поєдинку. В УЄФА почали розслідування цієї справи та вирішили дискваліфікувати аргентинця перед другим поєдинком ЛЧ, який відбудеться 25 лютого (о 22:00 за Києвом).

Бенфіка хоче оскаржити дане рішення УЄФА.

Відзначимо, що перша гра закінчилась мінімальною перемогою мадридців 0:1. Єдиний та переможний гол забив якраз Вінісіус.

Раніше повідомлялось, що під час поєдинку іспанської Ла Ліги 25-річний лівий вінгер збірної Бразилії потрапив під немилість фанатів суперника. Уболівальники Осасуни бажали смерті футболісту Реала.

Бенфіка Ліга чемпіонів Реал Мадрид Вінісіус Жуніор Тібо Куртуа

Реал Мадрид

