Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Уболівальники бажали смерті Вінісіусу під час матчу Осасуна – Реал

Софія Кулай — 22 лютого 2026, 11:08
Уболівальники бажали смерті Вінісіусу під час матчу Осасуна – Реал
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор знову опинився в епіцентрі скандалу.

Про це повідомляє The Athletic.

Сталось це у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги Осасуна – Реал. Під час поєдинку уболівальники господарів усіляко намагались спровокувати одного з лідерів "вершкових".

Запальному бразильцю бажали смерті, називали дурнем, а також відсилались на його "вкрадений" Золотий м'яч-2024, володарем якого в останній момент став опорник англійського Манчестер Сіті Родрі.

У Ла Лізі вже розпочали розслідування щодо такої дикої поведінки фанів Осасуни.

Відзначимо, що поєдинок закінчився сенсаційною поразкою Реала 1:2. Єдиний гол у складі "Королівського клубу" забив якраз скривджений Вінісіус.

Нагадаємо, що Жуніор став жертвою расизму у першій зустрічі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26 проти лісабонської Бенфіки. Вінісіус звинувачував півзахисника "орлів" Джанлуку Престіанні. Футболіст португальського клубу вже дав свідчення.

Читайте також :
Двоє гравців Челсі та Бернлі зазнали расистських образ після очної зустрічі у матчі АПЛ
Осасуна Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

Реал Мадрид

Арбелоа – про сенсаційну поразку Реала у Ла Лізі: Попереду ще багато матчів
Алаба визначився зі своїм майбутнім у Реалі
Арбелоа висловився про расистський скандал за участі Вінісіуса в матчі ЛЧ
Мбаппе вимагає продати двох лідерів Реала заради трансферу зірки Баварії
Реал опублікував заяву щодо інциденту з расизмом у матчі з Бенфікою

Останні новини