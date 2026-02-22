Уболівальники бажали смерті Вінісіусу під час матчу Осасуна – Реал

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор знову опинився в епіцентрі скандалу.

Про це повідомляє The Athletic.

Сталось це у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги Осасуна – Реал. Під час поєдинку уболівальники господарів усіляко намагались спровокувати одного з лідерів "вершкових".

Запальному бразильцю бажали смерті, називали дурнем, а також відсилались на його "вкрадений" Золотий м'яч-2024, володарем якого в останній момент став опорник англійського Манчестер Сіті Родрі.

У Ла Лізі вже розпочали розслідування щодо такої дикої поведінки фанів Осасуни.

Відзначимо, що поєдинок закінчився сенсаційною поразкою Реала 1:2. Єдиний гол у складі "Королівського клубу" забив якраз скривджений Вінісіус.

Нагадаємо, що Жуніор став жертвою расизму у першій зустрічі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26 проти лісабонської Бенфіки. Вінісіус звинувачував півзахисника "орлів" Джанлуку Престіанні. Футболіст португальського клубу вже дав свідчення.