Олександрія та Епіцентр відкриватимуть 10-й тур УПЛ

Володимир Максименко — 24 жовтня 2025, 09:20
Сергій Булеца
ФК Олександрія

У п'ятницю, 24 жовтня, відбудеться два матчі у межах 10-го туру чемпіонату України.

Черговий тур Прем'єр-ліги відкриватимуть Олександрія та Епіцентр на стадіоні "Ніка". У попередньому турі "містяни" врятували нічию з Вересом, а Епіцентр сенсаційно переміг Карпати.

Згодом луганська Зоря в гостях зіграє проти Вереса. 9-й тур завершився для обох команд внічию: для рівнян втраченою перемогою над Олександрією, а для луганців – порятунком у грі з Динамо.

Розклад матчів УПЛ на 24 жовтня

  • 15:30 Олександрія – Епіцентр
  • 18:00 Верес – Зоря

Переглянути обидва матчі можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо). Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення. 

