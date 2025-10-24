Олександрія та Епіцентр відкриватимуть 10-й тур УПЛ

У п'ятницю, 24 жовтня, відбудеться два матчі у межах 10-го туру чемпіонату України.

Черговий тур Прем'єр-ліги відкриватимуть Олександрія та Епіцентр на стадіоні "Ніка". У попередньому турі "містяни" врятували нічию з Вересом, а Епіцентр сенсаційно переміг Карпати.

Згодом луганська Зоря в гостях зіграє проти Вереса. 9-й тур завершився для обох команд внічию: для рівнян втраченою перемогою над Олександрією, а для луганців – порятунком у грі з Динамо.

Розклад матчів УПЛ на 24 жовтня

15:30 Олександрія – Епіцентр

18:00 Верес – Зоря

Переглянути обидва матчі можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо). Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

Напередодні українські гранди провели матчі Ліги конференцій – Динамо програло Самсунспору, а Шахтар поступився Легії.