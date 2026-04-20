Це ветеранський футбол: Шаран розкритикував гравців Олександрії за поразку від Вереса

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розчарований поразкою від Вереса (0:3) у 24 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ-ТБ.

"Ми налаштовувалися тільки на перемогу, розуміючи ситуацію. Керівництво зробило все для того, щоб хлопці були задоволені й до гри та, найосновніше, після гри. Ви розумієте, про що я говорю.

І ми зі свого боку теж намагалися зробити все максимально для того, щоб підвести команду – передусім у психологічному плані. І знов-таки, я не бачив у тренувальному процесі, що в нас будуть такі проблеми, які сьогодні виникли.

Хоча ми знали прекрасно, що Ващенко пропускає матч, Енріке травмований – до кінця сезону опорна зона в нас проблематична. Оце єдине, що ми дійсно розуміли. Але ми сподівалися на легіонерів атакувальної ланки, які зможуть індивідуальні якості проявити, більше пресингувати суперника – але ми цього взагалі не побачили", – сказав він.