Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Це ветеранський футбол: Шаран розкритикував гравців Олександрії за поразку від Вереса

Олександр Булава — 20 квітня 2026, 16:17
Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розчарований поразкою від Вереса (0:3) у 24 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ-ТБ.

"Ми налаштовувалися тільки на перемогу, розуміючи ситуацію. Керівництво зробило все для того, щоб хлопці були задоволені й до гри та, найосновніше, після гри. Ви розумієте, про що я говорю.

І ми зі свого боку теж намагалися зробити все максимально для того, щоб підвести команду – передусім у психологічному плані. І знов-таки, я не бачив у тренувальному процесі, що в нас будуть такі проблеми, які сьогодні виникли.

Хоча ми знали прекрасно, що Ващенко пропускає матч, Енріке травмований – до кінця сезону опорна зона в нас проблематична. Оце єдине, що ми дійсно розуміли. Але ми сподівалися на легіонерів атакувальної ланки, які зможуть індивідуальні якості проявити, більше пресингувати суперника – але ми цього взагалі не побачили", – сказав він.

Тренер висловив невдоволення центральними захисниками, які дуже повільно розпочинали атаки команди.

"Ну і початок наших атак від центральних захисників – це просто жах. Це ветеранський футбол, це футбол, який взагалі нікому не подобається, по пів години з м'ячем рухатися. Ми на тренуваннях про це говорили й в двосторонній грі – але все було зовсім по-іншому. Мене це просто здивувало.

І акцент був на фланги – більше грати низом, розкривати оборону за рахунок флангових передач, створювати більшість, тому що ми розуміли, що вони грають у п'ять захисників. Хоча сьогодні вони перебудовувалися, грали у два номінальних центрбека. І, звичайно, вплинув перший гол, пропустили після флангової передачі, з опорної зони забили.

Чесно, важко коментувати такий матч, тому що ми очікували зовсім іншої гри. А по перерві вже доводилося ризикувати, випускати хлопців, які вперше в УПЛ виходили... Практично нічого не створили, того азарту я не побачив, хоча другий тайм був кращим. Але ніхто не міг подумати, що ми програємо з таким рахунком", – підсумував Шаран.

Олександрія з 12 очками залишилась на передостанній позиції.

Раніше керівництво футбольного клубу Олександрія звернулося до Комітету арбітрів Української асоціації футболу з проханням оприлюднити відеозаписи з камер системи VAR та аудіозаписи переговорів суддів під час виїзного матчу 23 туру чемпіонату України проти львівських Карпат.

Олександрія Володимир Шаран Верес Рівне

Володимир Шаран

Олександрію не хочуть бачити в УПЛ: Шаран – про поразку Карпатам у 23 турі
Це вперше у моїй кар'єрі: Шаран – про втрачену перемогу над Полтавою у 22 турі УПЛ
Шаран: Будемо працювати над фізичними кондиціями Олександрії
Шаран втретє став головним тренером Олександрії
Шаран може очолити Олександрію після ймовірної відставки Нестеренка – ТаТоТаке

Останні новини