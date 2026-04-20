Це ветеранський футбол: Шаран розкритикував гравців Олександрії за поразку від Вереса
Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розчарований поразкою від Вереса (0:3) у 24 турі Української Прем'єр-ліги.
Про це тренер розповів у коментарі УПЛ-ТБ.
"Ми налаштовувалися тільки на перемогу, розуміючи ситуацію. Керівництво зробило все для того, щоб хлопці були задоволені й до гри та, найосновніше, після гри. Ви розумієте, про що я говорю.
І ми зі свого боку теж намагалися зробити все максимально для того, щоб підвести команду – передусім у психологічному плані. І знов-таки, я не бачив у тренувальному процесі, що в нас будуть такі проблеми, які сьогодні виникли.
Хоча ми знали прекрасно, що Ващенко пропускає матч, Енріке травмований – до кінця сезону опорна зона в нас проблематична. Оце єдине, що ми дійсно розуміли. Але ми сподівалися на легіонерів атакувальної ланки, які зможуть індивідуальні якості проявити, більше пресингувати суперника – але ми цього взагалі не побачили", – сказав він.
Тренер висловив невдоволення центральними захисниками, які дуже повільно розпочинали атаки команди.
"Ну і початок наших атак від центральних захисників – це просто жах. Це ветеранський футбол, це футбол, який взагалі нікому не подобається, по пів години з м'ячем рухатися. Ми на тренуваннях про це говорили й в двосторонній грі – але все було зовсім по-іншому. Мене це просто здивувало.
І акцент був на фланги – більше грати низом, розкривати оборону за рахунок флангових передач, створювати більшість, тому що ми розуміли, що вони грають у п'ять захисників. Хоча сьогодні вони перебудовувалися, грали у два номінальних центрбека. І, звичайно, вплинув перший гол, пропустили після флангової передачі, з опорної зони забили.
Чесно, важко коментувати такий матч, тому що ми очікували зовсім іншої гри. А по перерві вже доводилося ризикувати, випускати хлопців, які вперше в УПЛ виходили... Практично нічого не створили, того азарту я не побачив, хоча другий тайм був кращим. Але ніхто не міг подумати, що ми програємо з таким рахунком", – підсумував Шаран.
Олександрія з 12 очками залишилась на передостанній позиції.
Раніше керівництво футбольного клубу Олександрія звернулося до Комітету арбітрів Української асоціації футболу з проханням оприлюднити відеозаписи з камер системи VAR та аудіозаписи переговорів суддів під час виїзного матчу 23 туру чемпіонату України проти львівських Карпат.