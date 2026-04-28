Булеца: В Олександрії є шанси залишитися в УПЛ

Півзахисник Олександрії Сергій Булеца оцінив нічию з Епіцентром (1:1) та шанси команди зберегти прописку в чемпіонаті України.

Його слова передає "Український футбол".

Гравець розчарований результатом зустрічі з Епіцентром, адже "містяни" створили достатньо моментів, аби виграти гру.

"План на гру був один – перемогти. Ми мали більше моментів, щоб забити, і, вважаю, цілком заслуговували на перемогу. Але не реалізували їх – нічого страшного, рухаємося далі", – сказав він.

Також Булеца оцінив шанси команди на збереження прописки в Українській Прем'єр-лізі та зміни в команді з приходом Володимира Шарана

"Шанси залишитися в Прем'єр-лізі є. Попереду ще п'ять ігор, і все залежить тільки від нас. Потрібно виходити на кожен матч і віддавати всі сили до кінця.

Зміни з приходом Шарана? Помітно зросла дисципліна в команді, як у побуті, так і на полі. Також він підтягнув нас у фізичному плані, і це добре видно з останніх наших матчів.

Вимоги нового тренера? Потрібно бути більш рухливим на полі, більше брати гру на себе і максимально допомагати партнерам, як в атаці, так і в обороні, – сказав Булеца.