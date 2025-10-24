Львівське дербі, Кривбас може звільнити Шовковського, Ротань за крок від топа. Головні інтриги 10 туру УПЛ

Здається, що сезон тільки стартував, але вже в неділю Українська Прем'єр-ліга подолає третину дистанції.

При цьому жодних розривів ще й близько не утворилося: цей сезон має всі шанси стати найцікавішим за багато років. Чемпіон розбирається в головних інтригах чергового туру чемпіонату України.

24 жовтня

15:30. Олександрія - Епіцентр

18:00. Верес - Зоря

25 жовтня

13:00. Металіст 1925 - ЛНЗ

15:30. Карпати - Рух

18:00. Оболонь - Полісся

26 жовтня

13:00. Полтава - Колос

15:30. Шахтар - Кудрівка

18:00. Динамо - Кривбас

Кого буде звільнено першим: Шовковського чи Лупашка? А може, Федик?

До неділі мине вже третина чемпіонату, а у нас усе ще жодної відставки. Перестановка в СП Полтава, коли Володимира Сисенка після тріумфального сезону на посаді головного тренера замінив Павло Матвійченко, не береться до уваги: Сисенко поки що просто ліцензії Pro не має, тож віддав посаду суто формально. А загалом, якщо до певного моменту терпіння всіх босів УПЛ тішило, то тепер воно вже, скоріше, дивує.

Причини сумніватися в собі дають найрізноманітніші наставники. Шовковський на додачу до всіх своїх рекордів у Динамо близький до неприємного рекорду: шість ігор поспіль без перемог Динамо в чемпіонаті України не грало ніколи.

П'ять уже є, це повторення "досягнення" багаторічного партера СаШо по клубу Хацкевича - а повернутися на шлях перемог буде дуже складно. Суперник - Кривбас, поточний лідер чемпіонату!

Читайте також : Колонка Дощова осінь Шовковського: матчі проти Шахтаря можуть вирішити долю тренера Динамо

Ван Леувен - людина, яка мотивує вимагати з наших "легенд" побільше і суворіше. Футболісти, зібрані хіба що не за оголошенням (троє, наприклад, із чемпіонату Венесуели приїхали), за найкоротший термін зігралися і не просто вийшли на перше місце, а зробили це в супервидовищному стилі.

Мендоса - найкращий гравець чемпіонату, Задерака заграв так, як не грав роки два, Твердохліб тримає рівень - загалом, під керівництвом нового тренера атака криворіжців стала просто бронебійною. І що у Шахтаря з ним не склалося...

На нас чекає суперництво, в якому атака повинна перевершувати оборону, найімовірніше, в обох штрафних. Безумовно, Кривбас не ідеальний, і 90% "неідеальності" пов'язана із захистом. Вілівальд багато помиляється, але просто так на лавку його не посадиш: перший запасний - венесуелець Рохас, а Кривбас і так дуже багато матчів починає з чотирма українцями...

Але, звісно, це не йде в жодне порівняння з проблемами захисту Динамо, за який у суперництві з Мендосою, Парако, Твердохлібом, Задеракою просто страшно.

У Кривому Розі перша команда ліги грає з третьою, але далеко не факт, що це головний матч сезону. Львівське дербі цього разу проходить в особливо важливий момент - настільки, що поразка може зробити безробітним будь-кого з тренерів.

Лупашко вже на межі відчаю, програш на стадіоні "Україна" Епіцентру, на мій погляд, у принципі став точкою неповернення... З Федика попит менший, але, вибачте, 15-те місце не влаштовуватиме жодне керівництво. Сама гра обіцяє бути цікавою: по-перше, з Карпатами Лупашко по-іншому і не буває, а по-друге, Рух сильно додав восени.

Читайте також : Фото Клуб фанів Карпат та куточок Бразилії в Україні, або Попередні спроби створити у Львові другу футбольну команду

Як Туран планує вирішувати проблему з позиційною атакою?

Ми всі із задоволенням і радістю лаємо Шовковського - і, зрозуміло, є за що. Але кияни всього на одне очко відстають, а в останніх двох турах ще й наблизилися до команди, яка витратилася влітку десятикратно сильніше.

Якщо не брати до уваги розгром дітей "Руху", то у "Шахтаря" за осінь в українських турнірах розгромна поразка від ЛНЗ, 0:0 із Поліссям, 1:1 із "Металістом", важкі 1:0 із "Зорею" - і навіть кубковий матч з аматорами призвів до мук у позиційній атаці.

Що сталося наприкінці серпня? Пішли два лідери атаки, Судаков і Кевін. Можна скільки завгодно говорити про сучасну (або несучасну) тактику Турана, але матчі виграють люди - і впродовж сезону "гірники" втратили найкращих із них.

Усі можливі марлони, егіналду, педрінью, ісакі не здатні гарантувати якість так само стабільно - ба більше, є сумніви, що вони в принципі готові грати в країні, яку так активно обстрілюють.

Потрібно щось змінювати, це очевидно - і Кудрівка якраз той суперник, з яким можна пробувати нові варіанти. Хочеться побачити нові ідеї: може, Ісакі, може, Мейреліша, а може, й обох в основі - склад у "гірників" просто бездонний.

Єдине: є підозра, що найсильніший склад Туран зараз виставити просто не може. У минулому турі тренер прибрав у запас Матвієнка - і був просто змушений ставити Очеретька з Назариною. Марлона Гомеса в центр поля поставити було не можна, це б порушило ліміт на легіонерів.

ФК Шахтар Донецьк

Хто виграє в матчі двох відкриттів осені?

В останніх п'яти турах у Полісся чотири перемоги і нічия з Шахтарем. Загальна різниця 11:1, єдиний гол дозволили забити Вересу за переваги в чотири м'ячі, Кривбас переможений навіть на виїзді.

Це не дуже помітно по таблиці, тому що на самому старті житомиряни дуже багато сил і нервів витрачали на єврокубки - але восени команда Ротаня з відривом найсильніша в країні. До її воріт майже й не підходять: у матчі з Полтавою середній (!) удар суперника завдавався з дистанції в 26,27 метра... Загалом, пересічних суперників по УПЛ Полісся перемелює так, як, за ідеєю, повинні Шахтар і Динамо.

У ситуації, коли перша команда грає з третьою, а четверта з шостою, можна сподіватися на підйом у таблиці - але за такими розкладами важливо не забути виграти самим. Оболонь теж проводить чудову осінь: за п'ять турів програла тільки раз, відібрала очки в Динамо, йде лише на три сходинки нижче за Полісся - і їй і не потрібно підходити близько, щоб забити. Трохи самоцитування:

"Перемогу "Оболоні" в Полтаві багато в чому забезпечив шикарний удар Суханова в "дев'ятку" - але називати його найкращим голом туру я не буду. Просто тому, що Оболонь поставила такі дальні "постріли" на потік, зробивши абсолютною нормою. Це п'ятий гол "пивоварів" дальнім ударом - вони найкраща за цим показником команда в сезоні. З огляду на те, що всі чотири (!) м'ячі "Оболоні", що залишилися, пов'язані зі стандартом, то значимість дальніх ударів просто неможливо переоцінити".

Немає сумнівів, що Полісся буде більше володіти м'ячем і бити по воротах - але кожен випад "пивоварів" може бути дуже небезпечним.

Скільки небезпечних моментів буде в матчі ЛНЗ і Металіста 1925?

Представники Черкас і Харкова теж ідуть у таблиці високо - і теж видали чудовий відрізок восени. При цьому принципова відмінність від того ж Кривбасу і Полісся полягає в стилі гри. Обидві команди ставлять на оборону, у фінальній третині багато віддаючи на відкуп індивідуальностям.

Це, до речі, робить матчі обох команд проти фаворита цікавими (перфоманс ЛНЗ на полі Шахтаря - мистецтво, Пономарьов просто розклав на кварки весь креатив команди Турана), але коли потрібно грати від себе, їм складніше.

Колос і ті й інші приймали восени, будучи на піку, команда з Ковалівки явно на спаді - а перемогли і ті, й інші по 1:0 і ледве-ледве... Загалом, у Житомирі можна чекати катеначчо.

Хто здивує з представників середини та низу таблиці?

До речі про Ковалівку. Полтава проти Колоса - дуель двох команд, припертих до стінки. Колос не забиває чотири тури, а полтавці мало забивають весь сезон. Команді Костишина потрібно вигравати хоча б із принципу "у кого, якщо не у них" - але у Полтави такий календар далі, що потрібно не програти "хоча б" Колосу.

Кривбас, Шахтар, ЛНЗ і Динамо, причому всі, крім ЛНЗ, на виїзді - це сильно. Якщо і Колосу програти, є серйозний ризик мати 4 очки після 14 турів, а це дуже схоже на вирок. На полі в Кропивницькому будуть тріщати кістки - програвати не можна нікому.

І, звичайно, на багато відсотків це стосується і сьогоднішніх ігор. Епіцентр чудово розібрався з Карпатами, але він навіть так 14-й - і гратиме на полі Олександрії, можна сказати, за 13-те місце.

Кістки тріщати повинні менше, обидві команди люблять грати більш інтелектуально, але рівну і щільну гру можна чекати і тут. У Рівному цікавить, як Верес протистоятиме Будковському: таргетмен Зорі заслужив своєю грою бути на абсолютно особливому рахунку.