Відмовляється грати за збірну?: Вірт – про відсутність Луніна у національній команді

Колишній воротар Шахтаря Юрій Вірт прокоментував вибір голкіперів збірної України на матчі Ліги націй та окремо відзначив відсутність Андрія Луніна.

Його слова передає Sport.ua.

Виклик Анатолія Трубіна, Дмитра Різника та Георгія Єрмакова виглядає логічно, однак питання викликає саме відсутність Луніна.

"Трубін має мало ігрової практики в Бенфіці. Хоча є хороша конкуренція. Викликано трьох воротарів, окрім Трубіна, це Дмитро Різник і Георгій Єрмаков. Але в мене виникає питання: де Лунін? Він відмовляється грати за збірну чи це вибір тренерського штабу? Лунін не має ігрової практики? Але ж і Трубін практично не грає. Тому хотілося б почути чітку відповідь на це питання", – сказав Вірт.

У стартовому матчі проти Угорщини Вірт очікує побачити у воротах Трубіна. Голкіперу пішов на користь впевнений виступ у матчі з Міланом у Лізі Європи.

"Трубіну дуже допоміг у психологічному плані матч із Міланом у Лізі Європи, в якому воротар зіграв дуже впевнено. Хоча лише аналіз гри угорців дасть відповідь на питання, хто займе пост номер один у "синьо-жовтих", – додав Вірт.

Нагадаємо, що у заявці "синьо-жовтих" напередодні відбулось декілька вимушених змін. Через пошкодження команді не допоможуть Артем Довбик, Олександр Андрієвський та Артем Степанов.

Замість них Андреа Мальдера викликав Ігоря Краснопіра, Олександра Піхальонка та Владислава Велетня. В першому протистоянні букмекери вважають фаворитом збірну Угорщини.