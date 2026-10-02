Лунін розповів, хто повинен виграти Золотий м’яч-2026

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін заявив, що Золотий м'яч-2026 найбільше заслужив його партнер по команді, зірковий французький форвард Кіліан Мбаппе.

Слова воротаря наводить El Chiringuito TV.

"Для мене все очевидно: індивідуально Кіліан – найкращий", – заявив українець.

Раніше таку ж думку висловив інший голкіпер Реала, бельгієць Тібо Куртуа. Володар Золотого м'яча-2026 стане відомий у понеділок, 26 жовтня, під час спеціальної церемонії в Лондоні.

У поточному сезоні Лунін не взяв участі в жодному офіційному матчі Реала, а також не був викликаний до лав збірної України на перші чотири матчі Ліги націй-2026/27. На початку вересня 27-річний воротар переніс хворобу.