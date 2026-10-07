Лунін опинився поза планами Моурінью у Реалі – ЗМІ
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін не є частиною планів головного тренера команди Жозе Моурінью.
Про це повідомляє The Athletic.
Як зазначається, серед гравців, на яких португальський наставник не покладається, також фігурує Рауль Асенсіо. Клуб спробував продати 23-річного іспанського центрбека у трансферне вікно влітку цього року, але безрезультатно.
Зауважимо, що протягом поточної кампанії український голкіпер ще не провів жодного офіційного матчу. У передсезонному спарингу проти Депортиво (1:0) він відзначився асистом.
Також 27-річний голкіпер "вершкових" не потрапив до заявки збірної України на перші чотири матчі у Лізі націй.
Напередодні Лунін заявив, що вважає Кіліана Мбаппе головним фаворитом у боротьбі за Золотий м'яч-2026.