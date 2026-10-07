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Лунін опинився поза планами Моурінью у Реалі – ЗМІ

Микола Літвінов — 7 жовтня 2026, 20:28
Лунін опинився поза планами Моурінью у Реалі – ЗМІ
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін не є частиною планів головного тренера команди Жозе Моурінью.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, серед гравців, на яких португальський наставник не покладається, також фігурує Рауль Асенсіо. Клуб спробував продати 23-річного іспанського центрбека у трансферне вікно влітку цього року, але безрезультатно.

Зауважимо, що протягом поточної кампанії український голкіпер ще не провів жодного офіційного матчу. У передсезонному спарингу проти Депортиво (1:0) він відзначився асистом.

Також 27-річний голкіпер "вершкових" не потрапив до заявки збірної України на перші чотири матчі у Лізі націй. 

Напередодні Лунін заявив, що вважає Кіліана Мбаппе головним фаворитом у боротьбі за Золотий м'яч-2026. 

Андрій Лунін Реал Мадрид Жозе Моурінью

Андрій Лунін

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