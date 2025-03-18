Україна – Бельгія: пряма трансляція матчу Ліги націй УЄФА – LIVE

Збірна України з футболу зіграє зі збірною Бельгії в першому матчі плейоф Ліги націй УЄФА за можливість виходу в елітний дивізіон A.

Зустріч відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія". Початок гри – о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Матч в Україні транслюватимуть місцеві телеканали Суспільного, а в інтернеті гру ексклюзивно можна переглянути на медіасервісі.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список футболістів, яких він викликав для підготовки до протистояння з бельгійцями.