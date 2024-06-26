Україна зіграла внічию з Бельгією та вилетіла з Євро-2024

Збірна України зіграла внічию з національною командою Бельгії у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0. Перший тайм українці провели майже еталонно в плані захисту. Анатолій Трубін не часто вступав у гру, а коли таки торкався м'яча, то діяв безпомилково.

Гра в атаці також була непоганою. Підопічні Сергія Реброва непогано вибігали в контратаки та стабільно створювали моменти біля воріт Бельгії. Проте інколи бракувало точності, а інколи були прийняті ненайкращі рішення.

З огляду на таку першу половину, були приємні очікування від другої 45-хвилинки. Однак вона вже проходила під диктовку бельгійців. Один з їхніх моментів призвів до пошкодження Віталія Миколенка, якого одразу замінили на Олександра Зінченка.

На 83 хвилині Руслан Малиновський ледь не забив прямим ударом з кутового, проте воротар Бельгії зміг вибити м'яч з лінії воріт. Під кінець матчу українці почали регулярно виходити на ударні позиції, проте забити команди так і не змогли.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група E, 3 тур, 26 червня

Україна — Бельгія 0:0

Україна: Трубін, Миколенко (Зінченко 58), Матвієнко, Забарний, Сваток (Ярмоленко 81), Тимчик, Бражко (Степаненко 70), Шапаренко (Ванат 70), Судаков, Довбик, Яремчук (Малиновський 70).

Бельгія: Кастельс, Кастань, Теат, Фас, Вертонген, Тілеманс (Мангала 62), Онана, Де Брюйне, Троссард (Карраско 62), Доку (Бакайоко 77), Лукаку (Опенда 90).

Попередження: Довбик 69 — Фас 43.

Цей результат означає, що збірна України покидає чемпіонат Європи, посівши останнє місце у групі E, попри набрані 4 очки.