Наставник збірної Бельгії ухвалив рішення щодо участі Куртуа в матчах проти України

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія повідомив, що голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа зіграє проти збірної України у плейоф Ліги націй за право грати у Дивізіоні А.

Про це повідомляє Marca.

Напередодні воротар заявив про своє бажання повернутися до національної команди.

Востаннє Куртуа грав за збірну Бельгії ще у 2023 році та відмовився їхати на останнє Євро. Згодом стало відомо, що таке рішення гравець Реала зробив через розбіжності з Доменіко Тедеско. Німецький фахівець нещодавно був звільнений з цієї посади.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А Ліги націй. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.