Лунін не потрапив у заявку Реала на матч першого туру Ліги чемпіонів

Жозе Моурінью визначився з заявкою мадридського Реала на матч першого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Її опублікувала пресслужба "вершкових".

До списку потрапили 22 гравці. Серед них немає українського голкіпера Андрія Луніна.

У заявці на цей поєдинок знайшлось місце трьом воротарям. Проти "нерадзуррі" мають шанс зіграти Тібо Куртуа, Серхіо Местре та Хаві Наварро.

Раніше повідомлялось, що Андрій пропустив тренування "вершкових" через хворобу. У 27-річного українця діагностували грип.

Зазначимо, що Лунін в нинішньому сезоні поки не провів жодного матчу за мадридців. В минулій кампанії він пропустив 21 гол у 12 іграх за клуб.

Нагадаємо, що поєдинок Реал – Інтер відбудеться 8 вересня на "Сантьго Бернабеу" та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Проти обох клубів в основному етапі ЛЧ зіграє донецький Шахтар, розклад матчів "гірників" – за посиланням.