Лунін все ж потрапив у заявку Реала на матч проти Інтера, але залишився в запасі

Український голкіпер Реала Андрій Лунін все ж потрапив у заявку команди на матч 1-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

Українець розпочне матч на лаві запасних, а ворота мадридського клубу захищатиме бельгієць Тібо Куртуа.

Зазначимо, раніше Реал повідомляв, що Андрій не потрапив у заявку. Була інформація, що він пропустив тренування перед грою через грип.

Лунін в нинішньому сезоні поки не провів жодного матчу за мадридців. В минулій кампанії він пропустив 21 гол у 12 іграх за клуб.

Нагадаємо, що поєдинок Реал – Інтер відбудеться 8 вересня на "Сантьго Бернабеу" та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Проти обох клубів в основному етапі ЛЧ зіграє донецький Шахтар, розклад матчів "гірників" – за посиланням.