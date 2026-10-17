Зоря в умовах суцільного туману в Києві переграла Чорноморець у 9-му турі УПЛ

Луганська Зоря у Києві на стадіоні "Динамо ім. Валерія Лобановського" переграла одеський Чорноморець у межах 9 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч, яка проходила в умовах густого туману, завершилася з рахунком 2:1.

Зоря з перших хвилин активно діяла в атаці й на 27-й хвилині вийшла вперед. Після подачі Єлавича до штрафного майданчика м'яч відскочив до Бойка, який ефектним ударом зльоту з дальньої відстані спрямував його точно в правий кут воріт.

Після пропущеного гола гості перехопили ініціативу та змогли відігратися в компенсований до першого тайму час. Фарасєєнко подав із кутового, а Мба замкнув передачу ударом головою з воротарського майданчика.

У другому таймі Зоря все ж реалізувала свій шанс. На 89-й хвилині Юрченко виконав подачу зі штрафного до центру карного майданчика, де Кушніренко ударом головою спрямував м'яч у дальній кут і приніс луганцям перемогу.

Чемпіонат України – УПЛ

9 тур, 17 жовтня

Зоря – Чорноморець 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 27 Бойко, 1:1 – 45+3 Мба, 2:1 – 89 Кушніренко

Зоря: Сапутін, Мачелюк, Кравець, Кушніренко, Пердута, Бойко (Екскінья, 88), Дришлюк (Попара, 57), Єлавич (Глущенко, 71), Нестеренко (Горбач, 88), Бах (Юрченко, 57), Будківський

Чорноморець: Аніагбосо, Пушкарьов, Фарина, Джарджу, Мельниченко, Хобе (Курко, 90+4), Робакідзе, Фарасєєнко (Алефіренко, 46), Авагімян (Кльоц, 77), Попов (Хома, 73), Мба

Попередження: Пердута, 48, Попара, 60, Будківський, 74, Кравець, 90+2 – Хобе, 88, Джарджу, 90+2

Перемога дозволила Зорі набрати 14 залікових балів та піднялася на 6-те місце турнірної таблиці. Чорноморець із 5 очками в активі залишається на 14-му рядку.

Нагадаємо, у стартовому матчі 9 туру Оболонь вдома переграла Верес.