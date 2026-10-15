Реформа УПЛ: скорочення команд, "чеський варіант" чи ходіння по колу

Українська Прем'єр-ліга не дає нудьгувати вболівальникам. Після завершення дебатів щодо єдиного телевізійного пулу та реформи суддівства розпочався новий сезон футбольної мильної опери – цього разу про зміну формату елітного дивізіону.

"Чемпіон" розбирався, які варіанти пропонують учасникам УПЛ, хто стоїть за змінами в українському футболі та чи потрібна взагалі така реформа.

Реформа за сценарієм Шахтаря: менше команд – більше конкуренції?

Починаючи із сезону-2021/22, УПЛ повернулася до класичного формату з 16 командами. Проте вже тоді генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловлював сумніви, чи назбирається 16 елітних команд. Після початку повномасштабної війни дискусії стихли.

Сергій Палкін ФК Шахтар

До теми скорочення УПЛ повернулися у травні 2025 року. Тоді в Будинку футболу відбулася зустріч керівництва УАФ і представників клубів УПЛ. Ідею повернення до формату з 12 командами просував Шахтар, якому в сезоні-2024/25, схоже, забракло конкуренції – донецький клуб завершив чемпіонат лише на третьому місці.

Втім, тоді учасники зустрічі не підтримали ініціативу "гірників". Проте тему реформування знову актуалізували наприкінці минулого сезону. Новим витком дискусії стала чергова заява Палкіна у травні 2026 року. Генеральний директор висловив занепокоєння низьким рівнем УПЛ. Мовляв, команди не можуть показувати високі результати на євроарені, граючи у слабкому чемпіонаті. Функціонер повідомив, що порушував ці питання в розмовах із президентом УАФ Андрієм Шевченком.

Конкретнішою була позиція спортивного директора Шахтаря Дарійо Срни. Хорват заявив, що донецький клуб не влаштовує формат із 16 учасниками чемпіонату, а 12 команд – якраз оптимальний варіант.

Дарйіо Срна ФК Шахтар

У наступному акті цієї п'єси виступив президент Шахтаря Рінат Ахметов. В інтерв'ю клубній пресслужбі він зазначив, що всі учасники чемпіонату мають відповідати встановленим найкращим мінімальним стандартам.

"Конкуренція породжує якість – можливо, таких клубів буде не 16, а 18, можливо, не 18, а 20 – це чудово, і це означає, що український футбол рухається в правильному напрямі. Але якщо хтось заплющує на це очі – це недобре. Можливо, потрібно не 16, а менше", – сказав президент Шахтаря.

Рінат Ахметов ФК Шахтар

Такі гучні заяви дали новий поштовх дискусії. До обговорення можливих реформ долучилися керівництво УПЛ та представники інших клубів.

Які формати на розгляді

Ініціативу зі скорочення кількості учасників чемпіонату більшість клубів зустріла прохолодно. І це зрозуміло: хто добровільно проголосує за рішення, яке підвищить ризик вильоту з еліти?

УАФ також не може одноосібно ухвалити таке рішення, тим більше в розпал сезону. Тож наразі клуби розглядають чотири основні варіанти зміни формату, але не кількості учасників чемпіонату. Саме їх обговорювали на засіданні представників клубів УПЛ, яке відбулося 6 жовтня.

Перший варіант. 16 команд грають чемпіонат у два кола. За його підсумками визначаються два учасники єврокубків – чемпіон і срібний призер. Ще одну путівку здобуває володар Кубка України, а четверту розігрують у плейоф за участю команд із 6-го по 9-те місце.

Другий варіант. 16 команд грають в одне коло, після чого утворюють дві вісімки. До єврокубків автоматично потрапляють команди, які посіли перше та друге місця, а також володар Кубку України. За четверту путівку змагаються команди, які посіли 3–5 місця у верхній вісімці, та переможець нижньої вісімки.

Третій варіант. Від самого початку команди ділять на дві вісімки, а на другому етапі всі учасники об'єднуються в одну таблицю та грають в одне коло.

Четвертий варіант запропонував Верес. Він подібний до схеми, за якою проводять чемпіонат Чехії. На першому етапі 16 команд грають класичний чемпіонат у два кола, після чого відбувається поділ на три групи (1–6, 7–10 і 11–16 місця), у яких команди проводять одноколовий турнір.

НК Верес

За словами ведучого програми ТаТоТаке Михайла Співаковського, наразі більшість клубів підтримує гібридний варіант. Тобто восени 16 команд грають в одне коло, а навесні діляться на дві вісімки та проводять ще по два кола матчів.

Водночас не виключено, що зрештою УПЛ збереже нинішній формат чемпіонату. Принаймні не всі клуби виявили готовність підтримати запропоновані зміни.

"Це ж було вже"

Саме так – безсмертною цитатою Леоніда Кучми – вигукне український уболівальник зі стажем, прочитавши матеріал. І буде абсолютно правий. За всю історію чемпіонатів України випробували різні формати, а кількість учасників змінювалася від 12 до 20 команд. Проте щоразу поверталися до класичного варіанту – двоколової системи за участю 16 клубів.

Попереднє скорочення кількості учасників УПЛ до 12 команд також ініціював Шахтар. До речі, в усіх чотирьох розіграшах турніру в такому форматі чемпіонами незмінно ставали "гірники" – 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20.

ФК Шахтар

Історія має здатність повторюватися, але в цьому випадку, мабуть, доречніше говорити про ходіння по колу.

Будьмо відвертими: нині проблеми українського чемпіонату зумовлені аж ніяк не кількістю команд, а російською агресією.

Через безпекову ситуацію та складні економічні умови клуби не можуть запрошувати іменитих тренерів і якісних легіонерів. Наразі це під силу лише кільком командам.

Ніхто у світі не купуватиме телевізійний продукт, якщо невідомо, чи розпочнеться матч і коли він завершиться.

Пошкоджений росіянами стадіон "Чорноморець" ФК Чорноморець

Альтернативою скороченню кількості учасників могло б стати залучення спонсора, формування призового фонду із виплатами залежно від підсумкового місця в чемпіонаті. Такий механізм міг би стати додатковим стимулом для клубів-середняків і посилити конкуренцію. Щоправда, реалізувати подібну модель в нинішніх умовах буде вкрай складно – для цього передусім потрібен мир.

За таких умов краще зберегти те, що маємо, а не штучно скорочувати кількість учасників. Як показують приклади Дніпра, Волині, Ворскли та Десни, закрити клуб простіше, ніж потім його відродити. Тож, можливо, зміни формату варто відкласти до мирного часу та не ходити по колу?